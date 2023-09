Sky Original Reality-Dokumentation "Jeremy Fragrance - Power, Baby!" startet am 16. Oktober

Sky Deutschland

Unterföhring, 12. September 2023 - Mit voller Kraft startet am 16. Oktober die neue Sky Original Reality Dokumentation " Jeremy Fragrance - Power, Baby!" exklusiv bei Sky und dem Streaming-Service WOW. In fünf Episoden zeigt Sky das extravagante Leben des berühmten Parfüm-Influencers und Unternehmers Jeremy Fragrance. Der 34-Jährige ist ein Show-Talent - seine Videos auf TikTok und YouTube werden millionenfach geklickt. Jeremys Aussagen sind provokant, sein Stil individuell und in der Öffentlichkeit wird er sofort erkannt. Die neue Sky Original Reality Dokumentation begleitet Jeremy Fragrance zwischen Business Events, Content Produktionen und seinen ganz privaten Momenten. Dazu ist der Social Media Star auf der Suche nach einer passenden Wohnung in Miami und möchte sich seinen größten Traum erfüllen: in den USA richtig durchstarten und das amerikanische Publikum im Sturm erobern.

Über "Jeremy Fragrance - Power, Baby!":

"Kraft. Power. Strength." ist das Mantra von Jeremy Fragrance, mit dem er seine Fans in seinen Bann zieht. Sein roter Ferrari, die goldene Rolex und seine weißen Anzüge sind Jeremys Markenzeichen. Der Influencer weiß genau, wie er die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Doch was treibt den Social Media Star wirklich an? Sky begleitet den berühmten Parfüm-Influencer und Unternehmer über mehrere Wochen und Ländergrenzen hinweg zwischen Businessterminen und Privatleben. Auf Immobiliensuche am Ocean Drive, beim Besuch seiner geliebten Mutter Jolanta, die aus den USA nach München anreist, wo der Influencer seit kurzem eine Villa in Grünwald bewohnt. Oder bei einem Trip ins französische Grasse, der Parfüm-Hauptstadt Europas, wo Jeremy Business-Partner zur Entwicklung eines neuen Duftes trifft und jede Chance nutzt, coolen Content für seine Community aufzunehmen.

Jeremys Familie ist sein Ruhepol, bei ihr kann der Influencer, der immer auf Achse ist, seine Batterien aufladen. Mit Mama Jolanta geht es nach Krakau - hier besuchen sie Jeremys geliebte Oma. Kindheitserinnerungen kommen hoch, vor allem der fehlende Kontakt zu seinem älteren Bruder beschäftigt Jeremy sehr. Ob er sich dazu durchringen kann, wieder Kontakt zu ihm aufzunehmen, nachdem sie sich vor Jahren auseinander gelebt haben? Nach Krakau geht es für Jeremy zu einem weiteren Sehnsuchtsort: Miami. Sein Ziel ist es, hier eine Wohnung zu kaufen, in den USA durchzustarten und die Frau fürs Leben zu finden.

EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions produzieren die non-fiktionale Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produziert und entwickelt wird das Format von Rainer Laux mit Steffen Siebert als Executive Producer. Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlungstermin:

"Jeremy Fragrance - Power, Baby!" ist ab dem 16. Oktober auf Sky und dem Streaming-Service WOW zu sehen.

