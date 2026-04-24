Börse Stuttgart

BISON erweitert Staking-Portfolio um Solana

Stuttgart (ots)

BISON, die Krypto-Trading-Plattform für Privatkunden der Gruppe Börse Stuttgart, erweitert heute ihr Angebot und bietet Kunden ab sofort Zugang zu einfachem und zuverlässigem Staking mit Solana (SOL). Nutzer können bereits ab einem Mindestbetrag von 0,1 SOL am Staking teilnehmen und wöchentliche Rewards erhalten. Staking-Rewards sind Belohnungen für die Unterstützung eines Blockchain-Netzwerks bei der Konsensfindung beziehungsweise bei der Validierung von Transaktionen.

Fast die Hälfte der Krypto-Anleger im DACH-Raum nutzt bereits Staking-Angebote. "Mit der Ausweitung unseres Staking-Angebots um Solana bedienen wir das wachsende Interesse unserer BISON-Kunden an Staking als Teil eines vertrauenswürdigen, einfachen und sicheren Angebots. Zu den Vorteilen von Staking mit BISON gehören niedrige Mindestbeträge sowie die treuhänderische Verwahrung in Deutschland durch die MiCAR-lizenzierte Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH", so Ulli Spankowski, CEO und Co-Founder von BISON.

Solana-Staking mit BISON ist in der mobilen App und Web-Version für Nutzer mit Wohnsitz in Deutschland verfügbar. Der effektive Jahreszins (APR) für das Staking mit Solana beträgt aktuell zwischen 4 und 8 Prozent und wird durch das Blockchain-Protokoll variabel festgelegt. Aktuell ist bei BISON Staking für Ethereum und Solana verfügbar.

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