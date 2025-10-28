Börse Stuttgart

Trever eröffnet Finanzinstituten nahtlosen Zugang zu Boerse Stuttgart Digital

Stuttgart/Graz (ots)

Boerse Stuttgart Digital, Europas führender Krypto-Infrastrukturpartner, geht eine Partnerschaft mit Trever ein, einem der führenden europäischen Infrastrukturanbieter für digitale Assets. Die Zusammenarbeit ermöglicht institutionellen Kunden, die Trever's Digital Asset Operating System nutzen, den nahtlosen Zugang zur vollständig regulierten Handels- und Verwahrinfrastruktur von Boerse Stuttgart Digital.

Die Integration erweitert den institutionellen Zugang zu Kryptowährungen. Banken, Broker und Vermögensverwalter können über ein einziges Digital Asset Operating System digitale Vermögenswerte verwalten und auf die institutionellen Handels- und Verwahrungslösungen von Boerse Stuttgart Digital zugreifen. Diese Zusammenarbeit gewährleistet automatisierte und effiziente Abläufe und bietet Finanzinstituten die Möglichkeit, den gesamten Lebenszyklus digitaler Vermögenswerte sicher und zuverlässig im Digital Asset Operating System zu verwalten.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Trever und die Integration von Boerse Stuttgart Digital, die einen weiteren Schritt beim Ausbau unserer europäischen Präsenz markiert", sagt Joaquín Sastre Ibáñez, Head of Institutional Business von Boerse Stuttgart Digital. "Mit der Anbindung von Trever an unsere Infrastruktur stärken wir den institutionellen Zugang zum Krypto-Markt und bieten europäischen Finanzinstituten nahtlosen Zugriff auf zuverlässige, MiCAR-konforme Handels- und Verwahrungslösungen."

"Durch die Integration von Boerse Stuttgart Digital in das Digital Asset Operating System ermöglichen wir institutionellen Kunden den Zugang zu einer weiteren erstklassigen Handelsplattform für Kryptowährungen, stärken MiCAR-konforme Abläufe und erweitern die Best-Execution-Möglichkeiten. Es ist uns eine Freude, Boerse Stuttgart Digital in unserem Handelsplatznetzwerk willkommen zu heißen", kommentiert Hans-Jürgen Griesbacher, CEO und Co-Founder von Trever.

Original-Content von: Börse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell