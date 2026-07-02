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Magnesium und Zyklus: Dein Training, dein Rhythmus

Marathonläuferin Laura Hottenrott über Magnesium, Energie und hormonelle Phasen

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Ismaning (ots)

Drei Laufeinheiten pro Woche. Eine Runde durch den Park. Yoga am Abend. Vielleicht ein Halbmarathon auf der persönlichen Bucket List. Die meisten Frauen treiben Sport nicht für Medaillen oder Bestzeiten, sondern in dem Bewusstsein, dass Bewegung dem Körper einfach guttut, Energie schenkt und einen Ausgleich zum Alltag schafft. Und trotzdem stellt sich häufig die Frage: Warum fühle ich mich trotz sportlicher Aktivität manchmal müde, verspannt oder einfach nicht so leistungsfähig, wie ich es gerne wäre?

Eine Antwort darauf kennt die deutsche Marathonläuferin und Sportwissenschaftlerin Laura Hottenrott. Die vierfache Deutsche Meisterin und Olympiateilnehmerin beschäftigt sich nicht nur beruflich mit Training und Regeneration. Sie weiß auch, wie wichtig die Grundlagen sind, aus denen körperliche Fitness erst entsteht.

Nicht mehr leisten, sondern besser auf den Körper hören

"Viele denken bei Sport sofort an Herausforderung und Leistung. Dabei geht es oft viel mehr darum, den Körper gesund und belastbar zu halten", sagt Laura Hottenrott. Einer der wichtigsten Bausteine dabei: Magnesium. Der Mineralstoff unterstützt die normale Funktion von Muskeln, Nervensystem und Energiestoffwechsel. Gerade Frauen, die regelmäßig laufen, Rad fahren, Fitnesskurse besuchen oder auf andere Art und Weise aktiv durch den Alltag gehen, profitieren von einer guten Versorgung. "Magnesium gehört für mich zur täglichen Routine", erklärt Hottenrott. "Denn nur wenn die Basis stimmt, kann der Körper optimal arbeiten."

Wenn Bewegung müde statt fit macht

Fehlt dem Körper ausreichend Magnesium, kann sich das unter anderem durch schnellere Ermüdung, Muskelverspannungen oder eine längere Regenerationszeit bemerkbar machen - Faktoren, die schnell Frust auslösen können, wenn Bewegung eigentlich neue Energie schenken soll. Besonders in körperlich wie auch mental anstrengenden Phasen sei der Bedarf oft erhöht, erklärt Hottenrott - nicht nur durch Sport, sondern auch durch die Belastungen des Alltags und speziell in Stresssituationen. Die Sportwissenschaftlerin achtet deshalb bewusst auf ihre Magnesiumversorgung und setzt dabei auf eine gut verträgliche, hochdosierte Form - praktisch für Menschen, deren Muskeln, Nerven und Energiestoffwechsel täglich gefordert sind. "Die Magnesium-Direktsticks begleiten mich eigentlich überallhin", sagt Hottenrott. "Sie sind immer in meiner Sporttasche dabei und lassen sich auch an stressigen Tagen unkompliziert in die tägliche Routine integrieren." Ihr Produkt der Wahl: Magnesium-Diasporal® 400 EXTRA direkt - 400 mg Magnesium, ohne Wasser, ideal für Training, Reisen oder einen vollen Arbeitstag.

Regeneration ist kein Luxus

"Speziell Frauen versuchen, Beruf, Familie, Sport und Alltag gleichzeitig zu meistern. Dabei wird Regeneration oft unterschätzt", sagt Hottenrott. Fitness entsteht nicht nur während der Belastung, sondern vor allem in den Erholungsphasen dazwischen. Das bedeutet: ausreichend Schlaf, bewusste Pausen und eine gute Versorgung mit wichtigen Nährstoffen.

Zyklusphasen, hormonelle Veränderungen oder die Wechseljahre beeinflussen Leistungsfähigkeit und Regeneration stärker, als viele denken - ein Thema, dem Hottenrott sich auch in ihrem Buch "Halbmarathon für Frauen" widmet. Ihr Rat: Den eigenen Körper besser kennenlernen und seine individuellen Bedürfnisse ernst nehmen.

Die wichtigste Erkenntnis

"Wer langfristig aktiv bleiben möchte, sollte zuerst auf die Grundlagen achten. Dann kommt die Leistungsfähigkeit oft ganz von allein." - Wer das beherzigt, hat bereits den wichtigsten Schritt gemacht.

Mehr Informationen unter www.diasporal.com.

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