Endlich schneller einschlafen / Natürliche Hilfe, wenn Frühjahr und Alltag den Schlaf nehmen

Die Tage werden länger, die Abende heller, die Luft milder - und trotzdem fühlen sich viele im Frühjahr alles andere als energiegeladen. Mit der Zeitumstellung Ende März scheint die innere Uhr endgültig aus dem Takt geraten zu sein. Man liegt um 23:45 Uhr mit kreisenden Gedanken im Bett, ist einerseits vollkommen matt - und doch will der Schlaf einfach nicht kommen. Gewiss ist nur: Der Wecker klingelt pünktlich um 6:00 Uhr. Zeit für einen smarten Schlaf-Reset.

Gerade im Frühling kämpfen viele mit Einschlafproblemen. Längere Abende verzögern die körpereigene Produktion des Schlaf-Hormons Melatonin, das uns das Signal gibt "Zeit zum Schlafengehen". Dadurch gerät die innere Uhr aus dem Takt. Gleichzeitig bringen Bildschirmarbeit bis spät am Abend, ständige Erreichbarkeit, Stress oder Reisen über Zeitzonen hinweg den Rhythmus zusätzlich durcheinander. Auch die Umstellung auf die Sommerzeit fordert ihren Tribut: Zwar haben wir vermeintlich morgens eine Stunde länger, aber durch die Morgendämmerung sinkt der Melatonin-Spiegel zu früh ab, Wir wachen auf, bevor wir ausgeschlafen sind. Das Ergebnis: müde, aber wach - erschöpft, aber innerlich angespannt. Was jetzt hilft? Den Körper sanft zurück in seinen natürlichen Takt begleiten.

Zeit für einen entspannten Neustart im Nachtmodus

Unser Schlaf ist ein fein abgestimmtes Zusammenspiel aus Hormonen, Nervenbotenstoffen und muskulärer Entspannung. Melatonin signalisiert dem Organismus, herunterzufahren. Magnesium unterstützt die normale Muskelfunktion und trägt ebenso wie die Vitamine B2 und B6 zu einer normalen Funktion des Nervensystems und des Energiestoffwechsels bei. Gerät dieses System aus dem Gleichgewicht, fällt es schwer, abzuschalten: Gedanken kreisen, die Muskulatur bleibt angespannt, der Körper findet nicht in die nächtliche Regeneration.

Unser Körper braucht gezielte Impulse, um wieder in seinen Rhythmus zu finden

Mikronährstoffe und Melatonin sind der Schlüssel für einen guten Schlaf. Wir können uns das einfach zunutze machen, indem wir vor dem Zubettgehen eine hochwertige, speziell auf die Schlafproblematik abgestimmte Kombination einnehmen: Magnesium Diasporal® Pro Schneller Einschlafen vom Mineralstoffspezialisten Protina vereint Magnesium, Melatonin sowie die Vitamine B2 und B6 - unter anderem in einem praktischen Direkt-Granulat. Melatonin trägt dazu bei, die Einschlafzeit zu verkürzen und das subjektive Jetlag-Empfinden zu lindern. Das enthaltene Xylit ist zahnfreundlich; der Stick kann auch nach dem Zähneputzen eingenommen werden.

Wer sich eine länger anhaltende Unterstützung wünscht, kann zur 2-Phasen-Depot-Tablette Magnesium Diasporal® Pro DEPOT Schneller Einschlafen greifen. Hier werden die Nährstoffe zunächst schnell freigesetzt, um das Einschlafen zu erleichtern. In einer zweiten, zeitverzögerten Phase werden weiteres Melatonin sowie L-Tryptophan über mehrere Stunden abgegeben. Die essenzielle Aminosäure L-Tryptophan ist ein Baustein für Serotonin, das der Körper wiederum zu Melatonin umwandeln kann.

Die auf die menschliche Physiologie abgestimmte Kombinationen unterstützen ein schnelleres Einschlafen und eine insgesamt bessere Schlafhygiene.

Kleines Schlaf-Upgrade, damit aus wachliegen wieder wegschlummern wird

Wer sich über die typische Frühjahrsschlaflosigkeit ärgert und eigentlich nichts anderes möchte, als täglich fit und ausgeruht in den Alltag zu starten: Eine einfache und natürliche Unterstützung kann ein hilfreicher Baustein sein, wenn Frühjahr, Alltag und innere Unruhe den Schlaf rauben.

