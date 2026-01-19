Herzgesundheit beginnt im Alltag - und bei uns selbst / Was das neue Magnesium-Diasporal® Pro Herz und Blutdruck dazu beiträgt

Protina Pharmazeutische GmbH

Wer von uns denkt schon im Alltag darüber nach, was uns am Leben hält? Damit ist weniger unsere Motivation gemeint, sondern unser körpereigenes Kraftwerk, das unermüdlich dafür sorgt, dass wir durchs Leben gehen können. Hand aufs Herz: Wem ist schon bewusst, dass unser Herz rund 100.000-mal am Tag schlägt, jedes Organ und jede Zelle mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und uns buchstäblich in Gang hält? Wir nehmen das als selbstverständlich hin und machen uns, solange alles rundläuft, kaum Gedanken. Doch gerade in einem Leben, das immer schneller wird, brauchen wir Momente, in denen wir bewusst auf unser Herz hören. Denn ein gesundes Herz und ein stabiler Blutdruck sind die Basis für Energie, Leistungsfähigkeit, Wohlbefinden und natürlich unsere Gesundheit. Ein starkes Herz ist kein Zufall. Es braucht Aufmerksamkeit und einen gesunden Lebensstil. Zudem können wir täglich ganz gezielt etwas zur Unterstützung tun. Genau hier kann eine gezielte Nährstoffkombination wie das neue Magnesium-Diasporal® Pro Herz und Blutdruck unterstützen.

Warum Herz und Blutdruck kein Thema nur für andere ist

Viele von uns kennen das: Familie, Job, ständige Terminkoordinationen, To-do-Listen die nicht kürzer werden - und irgendwann meldet sich der Körper mit bleierner Müdigkeit, innere Unruhe und dem Gefühl, nicht mehr richtig "in Schwung" zu kommen. Dann ist es höchste Zeit, sich bewusst zu machen: Herz und Blutdruck reagieren sensibel auf Stress, Bewegungsmangel und eine unausgeglichene Ernährung. Gerät das Herz-Kreislauf-System aus der Balance, kann das mit der Zeit zu echten Problemen führen. Deutliches Zeichen ist ein beginnender Bluthochdruck, einer der größten Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Herzgesundheit kennt kein Alter und kein Geschlecht. Sie betrifft alle, die aktiv leben und dabei achtsam mit sich umgehen wollen. Herzgesundheit hat deshalb viel mit Selbstfürsorge zu tun. Wer gut auf sich achtet, ausreichend schläft, sich bewegt, gesund ernährt und bewusst immer mal tief durchatmet, unterstützt sein Herz unmittelbar. Eine gute Nährstoffversorgung spielt dabei eine zentrale Rolle. Unser Herz-Kreislauf-System braucht die kleine Bausteinchen zwingend für eine normale Funktion. Besonders wichtig für Herz und Blutdruck sind beispielsweise Magnesium, Kalium und Vitamin B1.

Nährstoffe, die das Herz wirklich braucht

Unser Herz ist ein wunderbares Kraftpaket - und als unser Prio-1-Organ auf die richtige Versorgung angewiesen ist. Wenn die nicht mit der täglichen, frischen Ernährung geliefert wird, kann es eng werden. Gerade das, was Mineralstoff-Spezialist Magnesium Diasporal jetzt in dem neuen Produkt Magnesium-Diasporal® Pro Herz und Blutdruck in einer ausgewogenen Formel kombiniert, ergänzt sich perfekt, um Herz und Blutdruck effektiv zu unterstützen:

Magnesium - für aktive Muskeln & Elektrolytgleichgewicht / Das Herz ist ein Muskel. Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion und zum Elektrolytgleichgewicht bei - wichtig gerade in stressigen Zeiten.

/ Das Herz ist ein Muskel. Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion und zum Elektrolytgleichgewicht bei - wichtig gerade in stressigen Zeiten. Kalium - für einen stabilen Blutdruck / Kalium hilft dabei, den Wasser- und Elektrolythaushalt in Balance zu halten und unterstützt so einen normalen Blutdruck.

Kalium hilft dabei, den Wasser- und Elektrolythaushalt in Balance zu halten und unterstützt so einen normalen Blutdruck. Vitamin B1 - für die normale Herzfunktion / Es unterstützt die Energieversorgung des Herzmuskels und hält ihn leistungsfähig.

Magnesium-Diasporal® Pro Herz und Blutdruck macht es allen leicht: Die Tagesdosis steckt in einem Stick - auflösbar in heißem oder kaltem Wasser mit Kirschgeschmack. Gut ist auch, was nicht drin ist: Das Trinkpulver enthält reines organisches Magnesiumcitrat und Kaliumcitrat, kombiniert mit Vitamin B1 und ist vegan, zucker-, gluten- und laktosefrei. Egal wie anstrengend der Tag ist: Herzgesund zu leben, ist mit dieser speziellen Nährstoffkombination ein Stück einfacher.

Herzgesund leben - jeden Tag ein bisschen mehr

Herzgesundheit ist kein Projekt, das man einmal startet und dann abhakt. Sie entsteht im Alltag, in den kleinen Entscheidungen. Viele von uns spüren, dass Selbstfürsorge nicht egoistisch ist, sondern ein wichtiger Teil ihres Lebensrhythmus. Ein ausgewogener Blutdruck und ein starkes Herz geben uns die Grundlage, aktiv, kraftvoll und selbstbestimmt durchs Leben zu gehen. Genau dafür kann Magnesium-Diasporal® Pro Herz und Blutdruck ein eine sinnvolle Ergänzung sein - einfach, alltagstauglich und speziell entwickelt, um Herz und Blutdruck auf beste Weise zu unterstützen.

