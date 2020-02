dfv Fachbuch

dfv Mediengruppe stellt anlässlich der EuroShop 2020 neues Buch vor

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Pünktlich zum Start der EurosShop Handelsmesse 2020 in Düsseldorf, der weltgrößten Fachmesse für Investitionsbedarf des Handels, stellt die dfv Mediengruppe ein neues Fachbuch vor:

Retail Isn't Dead

Innovative Erfolgsstrategien für den stationären Handel 1. Auflage 2020; 176 Seiten; 4c, Hardcover, zahlreiche Abbildungen ISBN 978-3-86641-330-6 EUR 68,- (D)

Der E-Commerce hat den Handel und das Einkaufsverhalten der Kunden auf den Kopf gestellt. Kein Wunder, dass die Erwartungen an den stationären Handel - Auswahl, Liefer- und Verfügbarkeit, Retouren, Services etc. - sich entsprechend gewandelt haben. Wer heute mithalten möchte, muss umdenken. Doch das Online-Geschäft ist dabei nicht nur Konkurrent und Herausforderung, sondern gleichzeitig Impuls- und Ideengeber, Innovationstreiber und Inspirationsquelle. Matthias Spanke zeigt in seinem neuesten Buch daher 15 innovative Strategien, mit denen Einzelhändler in unserer digitalisierten Zeit erfolgreich sind und es auch in Zukunft sein werden. Dazu gehören neueste In-Store-Technologien, Methoden zur Entwicklung innovativer Markenerlebnisse, Nachhaltigkeit als Einzelhandelsstrategie und smarte Adaptionen von Vorteilen des Online-Shoppings. Anschaulich führt er in die Strategien ein, gibt wertvolle "Call to Action"-Praxistipps und untermauert die Erkenntnisse mit über 50 bebilderten Best-Practice-Beispielen aus der ganzen Welt.

Martino Pessina, President North America, H&M: "Der Einzelhandel lebt! Und Spanke zeigt, wie sich erfolgreiche Marken heute neu denken, um für Millenium-Kunden relevant zu bleiben."

Donald Chesnut, Chief Experience Officer, Mastercard: "Ein großartiger Ratgeber für die Erneuerung von Kundenerlebnissen im stationären Einzelhandel des digitalen Zeitalters."

Der Autor

Matthias Spanke prägt als Retail- und Visual-Merchandising-Experte seit mehr als 25 Jahren die Marken führender internationaler Einzelhändler. Seine Karriere begann in Europa und führte ihn zuletzt als Vice President Creative Director of Visual Merchandising zu Macy's New York. Als Gründer und Geschäftsführer der Visual-Merchandising-Agentur BIG IDEAS mit Headquarters in den USA und Deutschland entwickelt er heute für führende internationale Brands innovative Strategien für Markenerlebnisse. Darüber hinaus ist Matthias Spanke Autor der Fachbücher "Erfolgreiches Visual Merchandising" und "Easy Branding in Fashion Retail" (beide ebenfalls innerhalb der dfv Mediengruppe erschienen).

Pressekontakt:

dfv Mediengruppe

Unternehmenskommunikation



Telefon +49 69 7595-2051

Telefax +49 69 7595-2055

presse@dfv.de

http://www.dfv.de

Original-Content von: dfv Fachbuch, übermittelt durch news aktuell