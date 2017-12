Frankfurt am Main (ots) - Ein Jahr - 50 Läden: Die Redaktion der TextilWirtschaft (dfv Mediengruppe) hat sie aus Hunderten von Neueröffnungen und Umbauten im Modehandel ausgewählt und in einem Buch zusammengestellt. Die dfv Publikation ist seit Dezember erhältlich und spiegelt auf 168 reich bebilderten Seiten die Zukunft des stationären Handels wider.

Ob umgestaltete Fläche oder komplett neuer Store, Mono- oder Multibrand, In- oder Ausland: Herausragende Beispiele mit zahlreichen Fotos und detailliert beschrieben liefern vielfältige Ideen für die eigene Ladengestaltung. Schwerpunktthema in diesem Jahr: "Fashion goes digital". Präsentiert werden zahlreiche Best Practices für innovative digitale Lösungen auf der Fläche.

Nicht nur in Deutschland, spannende Läden aus der ganzen Welt - von Los Angeles über Peking bis Melbourne - sind mit dabei: Avantgarde-Modekaufhäuser, Hipster Heaven, Sneaker Kings und Local Hangouts. Bekannte große Namen wie das KaDeWe in Berlin, die neue La Rinascente-Filiale in Rom, Dolce & Gabbana in Venedig und Dover Street Market werden genauso präsentiert wie kleine Nischenkonzepte wie Fool's Gold in New York und Stüben in Neumünster. Aber auch klassische Platzhirsche wie Leffers in Oldenburg, Hagemeyer in Minden, Juhasz in Bad Reichenhall, May Mode in Waldshut, Kaiser in Freiburg und Behrens & Haltermann in Itzehoe, die sich mit neuen Sortimenten und Präsentationsformen fit für die Zukunft machen, sind zu sehen.

Ergänzt wird die Zusammenstellung der interessantesten Läden um eines der Top-Themen, das jeden Händler zurzeit beschäftigt: die Digitalisierung am POS, von Digital Signage-Lösungen über Social Media-Einbindung bis zu digitalen Ankleideräumen. Das Schwerpunkt-Thema beleuchtet den Status Quo in Wort und Bild, zeigt zukunftsweisende Konzepte auf und wird durch ein Experteninterview mit der Innovationsberaterin Kathrin Mussmann abgerundet.

Herausgeber ist die Redaktion der TextilWirtschaft, der führenden Fachzeitschrift der Textil- und Modebranche in Europa. Das redaktionelle Programm umfasst News, Fashion, Business und Jobs. Leser des Jahrbuchs sind Ladenbauer, Architekten, Projektentwickler, Lichtplaner, Modehändler und alle, die sich für die neuesten Trends der Ladengestaltung im Modehandel interessieren.

Das Buch Läden 2017/18 kostet 98 Euro und ist zu bestellen über den Fachbuch-Shop der dfv Mediengruppe (www.dfv-fachbuch.de) oder per Mail an buchverlag@dfv-fachbuch.de, ISBN 978-3-86641-321-4.

Erste Einblicke ins Buch und kontinuierlich neue Inspirationen gibt es auf Instagram: instagram.com/twlaeden.

