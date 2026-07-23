WDR Westdeutscher Rundfunk

„Meine Heimat. Mein Verein.“ – Mythen, Fakten und Gefühl

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

„Meine Heimat. Mein Verein.“ – Mythen, Fakten und Gefühl

Aus Liebe zum Fußball und zum eigenem Heimatverein durchleben viele Menschen schöne Feierstunden und bittere Niederlagen. In der neuen Staffel der Doku-Reihe „Meine Heimat. Mein Verein.“ für WDR-Heimatflimmern stehen die NRW-Traditionsvereine aus Duisburg, Münster und Düsseldorf im Mittelpunkt. Den Anfang der Reihe macht die Folge zum MSV Duisburg am 31. Juli 2026 um 20:15 Uhr im WDR Fernsehen. Sie zeigt, was es bedeutet, wenn der Fußballverein ein Teil des Lebens ist.

Der MSV Duisburg ist Heimat und Herzensclub für Tausende Fans an Rhein und Ruhr. Die wegen ihrer blau-weißen Trikots so genannten „Zebras“ sind Kult – auch wenn das Gründungsmitglied der Bundesliga in den letzten Jahren vor allem in den unteren Ligen gespielt hat. Bis heute gilt der Meidericher Spielverein 02 e.V. Duisburg als „Malocher“-Club in einer Stadt, die seit Jahrzehnten mit den Folgen des Strukturwandels kämpft. ARD-Moderatorin Siham El-Maimouni erzählt die Geschichte dieses besonderen Fußballvereins und der Stadt, in der sie geboren und aufgewachsen ist.

Eine Woche später steht am 7. August der Sportclub Preußen von 1906 Münster (Westf.) im Fokus. Von Schülern gegründet, schafft er es 1951 in das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft und ist dabei, als 1963 die Bundesliga gegründet wird. Jahrzehntelang gibt es ein Auf und Ab, doch der Zusammenhalt der „Jungs von Preußen Münster“ ist bis heute ungebrochen. Ein Kind der Stadt ist die international bekannte Musicalsängerin Ute Lemper: Sie berichtet von ihrer Heimat Münster, in der die Vereinsfarben Schwarz, Weiß und Grün selbstverständlich zum Stadtbild gehören.

Landeshauptstadt, Modestadt, Kunstmetropole und Heimat der Fortuna - all das ist Düsseldorf. Mit mehr als 36.000 Mitgliedern gehört die Fortuna zu den größeren Sportvereinen Deutschlands. Als Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e.V. wohl von Freunden in geselliger Altbierrunde gegründet, ist seitdem eine Symbiose zwischen der Stadt und ihrem Fußballverein entstanden - Höhenflüge und Abstürze eingeschlossen. Am 14. August beschreibt Komikerin, Schauspielerin und Düsseldorferin Cordula Stratmann die unzertrennliche Verbindung zwischen der Fortuna und Düsseldorf.

Für alle, die gemeinsam die Premiere der neuen Staffel „Meine Heimat. Mein Verein.“ Auf der großen Leinwand verfolgen möchten:

Am 29. Juli wird um 19 Uhr die Folge „Duisburg und der MSV“ mit einigen Mitwirkenden im UCI in Duisburg gezeigt.

Am 4. August können Interessierte um 19 Uhr die Folge „Münster und die Preußen“ im Schlosstheater Münster zusammen mit einigen Cast-Mitgliedern und Crew schauen.

Und am 5. August gibt es um 19 Uhr die Premiere von „Düsseldorf und die Fortuna“ im Atelier Kino im Savoy-Theater.

Außerdem gibt es im Rahmen der WDR Spielbude ein programmbegleitendes Spiel zur dritten Staffel von „Meine Heimat. Mein Verein“. Gewinnen kann man Premierenkarten und Fan-Souvenirs des jeweiligen Vereins.

Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten sind bald die Folgen der neuen Staffel von „Meine Heimat. Mein Verein.“ im Vorführraum der WDR Presselounge zu sehen, aktuell bereits „Duisburg und der MSV“.

Die Sendetermine aller drei Folgen im WDR Fernsehen

Meine Heimat. Mein Verein. Duisburg und der MSV

Ein Film von Wilm Huygen, erzählt von Siham El-Maimouni

31. Juli 2026, 20:15-21:00 Uhr, WDR Fernsehen

In der ARD Mediathek ab 29.07.2026

Meine Heimat. Mein Verein. Münster und die Preußen

Ein Film von Emilia Reckenfelderbäumer, erzählt von Ute Lemper

07. August 2026, 20:15-21:00 Uhr, WDR Fernsehen

In der ARD Mediathek ab 05.08.2026

Meine Heimat. Mein Verein. Düsseldorf und die Fortuna

Ein Film von Achim Scheunert, erzählt von Cordula Stratmann

14. August 2026, 20:15-21:00 Uhr, WDR Fernsehen

In der ARD Mediathek ab 12.08.2026

Die WDR-Redaktion liegt bei Adrian Lehnigk.

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell