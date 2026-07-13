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Neue Comedy-Reportage mit Tahsim Durgun: „Deutschland, ich küss‘ dein Herz“ ab 3. September in der ARD Mediathek

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Köln (ots)

Tahsim Durgun, preisgekrönter Content-Creator und Bestsellerautor, zählt zu den spannendsten jungen Stimmen Deutschlands. In einer neuen Comedy-Reportage des WDR für die ARD Mediathek tritt Tahsim Durgun gemeinsam mit einer kurdischen Tante, die stellvertretend für die Generation von Tahsims Mutter steht, eine ultimative Deutschlandreise an – ein Roadtrip zwischen Hochkultur und Hobby Horsing, Bauernhof und Ballermann, bei dem er feststellt: Deutschland ist ein vielseitiges Land, aber auch ein Land voller Widersprüche.

Tahsim Durgun: „Dieses Format und diese Reise haben zwei Häkchen auf meiner Bucket List gesetzt: Ich selbst habe mal endlich mehr reisen und alle Ecken und Kanten dieses Landes kennenlernen dürfen UND ich habe die Chance bekommen, eine Hommage an Menschen wie meine Mutter auszudrücken. Es war eine der lustigsten & aufregendsten Zeiten meines Lebens. Ach, und die Knödel in Bayern sind wirklich die besten.“

Zwischen Kleingarten-Paragrafen und Fußballstadien versucht Tahsim, der Tante Zeynep Deutschland näherzubringen. Sie treffen jede Menge prominente Gäste wie Herbert Grönemeyer, Klaas Heufer-Umlauf, Kurt Krömer, Edin Hasanović, Laura Larsson, die Podcaster Niklas & David, die Comediennes Maraam und Tülin Sezgin sowie die Musiker KC Rebell und Summer Cem. Außerdem erleben sie absurde Abenteuer: Sie suchen Kurdistan in einem großen Freizeitpark, probieren sich im Jodeln und kontrollieren mit dem Kleingarten-Sheriff Regelverstöße. Ganz nebenbei kommen sie sich näher, wenn sie über ihre migrantisch geprägten Familien sprechen, über Alltagsrealitäten und ihre Weltanschauungen.

Karin Kuhn, WDR-Unterhaltungschefin: „Tahsim Durgun stellt in seiner ganz besonderen, humorvollen Reise Deutschland vor – mit all seinen Gegensätzen, kulturellen Eigenarten und interessanten Menschen. Er zeigt auf seinem verrückten Roadtrip, wie verbindend es ist, unser Land aus einer anderen Perspektive zu sehen. Wir sind stolz darauf, dass wir mit dem erfolgreichen Autor und Creator zusammen dieses Format auf den Weg gebracht haben.“

1LIVE ist Partner des Projektes und wird exklusive Inhalte von „Deutschland, ich küss dein Herz“ in seinen Social-Media-Kanälen verbreiten.

Schiwa Schlei, Programmchefin von 1LIVE: „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere langjährige Zusammenarbeit mit Tahsim dank dieses Projektes nun auch in die ARD Mediathek verlängern können. Tahsims Comedy ist einzigartig und trifft den Nerv einer jungen, vielfältigen Zielgruppe.“

1LIVE ist eng mit dem Bestseller-Autor verbunden und produziert mit ihm in Kooperation mit funk das Social-Media-Format „Tahsims Interview-Format“.

Produziert wird „Deutschland, ich küss‘ dein Herz“ im Auftrag des WDR von der bildundtonfabrik (btf GmbH / Produzenten: Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann, Producerin: Jana Döhlinger) für die ARD. Die Redaktion im WDR haben Leona Frommelt und Julius Braun.

Veröffentlichung „Deutschland, ich küss‘ dein Herz“:

Alle sechs Folgen stehen ab dem 3. September 2026 in der ARD Mediathek zum Streamen bereit. Im Ersten sind am 3. und 10. September jeweils zwei Folgen um 23:50 Uhr zu sehen. Die Doppelfolgen werden ab dem 25. September freitags nach dem „Kölner Treff“ im WDR Fernsehen und schon um 21:00 Uhr bei ONE gezeigt.

Fotos finden Sie unter ard-foto.de.

O-Töne finden Sie eine Woche vor Veröffentlichung der Serie auf ARDTVaudio.de

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