MDR Mitteldeutscher Rundfunk

MDR-Produktionen für Grimme-Preis nominiert

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Leipzig (ots)

Der Mitteldeutsche Rundfunk freut sich über Nominierungen für den 62. Grimme-Preis. In der Kategorie „Kinder & Jugend“ wurden der Film „Sieger sein!“ sowie die Dokumentation „Der talentierte Mr. F.“ vorgeschlagen. Darüber hinaus ist der Kurzfilm „Ja prischlá – Ich bin angekommen“ in der Kategorie „Information & Kultur“ im Rennen um den renommierten Medienpreis. Wer gewinnt, wird im März bekanntgegeben.

Kategorie „Kinder & Jugend“:

„Sieger sein!“ (DCM Pictures für MDR/SWR/WDR)

Der Film erzählt die berührende Geschichte von Mona (Dileyla Agirman). Die Elfjährige ist mit ihrer kurdischen Familie aus Syrien geflüchtet und kommt auf eine Schule im Berliner Wedding. Mona spricht schlecht Deutsch, spielt dafür umso besser Fußball. Der engagierte Lehrer Herr Chepovsky (Andreas Döhler), kurz Herr Che, erkennt ihr außergewöhnliches Talent und nimmt sie in das Mädchenteam auf. Mona ist eine Kämpferin, merkt aber bald: Nur, wenn sie und die anderen Mädchen zusammenspielen, können sie Sieger sein. „Sieger sein!“ wurde bereits mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem „Deutschen Filmpreis“.

Der Film ist in der ARD Mediathek abrufbar.

„Der talentierte Mr. F.“ (Neue Flimmer für MDR/ARD Kultur/BR/RBB/HR)

Diese Geschichte klingt zu verrückt, um wahr zu sein. Und doch ist sie es: Über drei Jahre lang arbeiteten die Berliner Filmstudenten Julius und Moritz an ihrem Animationsfilm „Butty“, mit dem sie den Sprung in die große Filmwelt schaffen wollen. Doch die Absage eines Filmfestivals lässt sie aufhorchen: Sie werden disqualifiziert. „Butty“ kursiert bereits online und wird einem Filmemacher aus den USA zugeordnet. Die beiden Studenten müssen ihre Einreichung zurückziehen. Die Filmstudenten sind sich sicher, dass es sich um eine Verwechslung handeln muss. Doch je mehr sie der Sache nachgehen, desto unglaublicher wird die Geschichte des „talentierten Mr. F.“ aus den USA, der ihren Animationsfilm klaute, Titel und Credits veränderte und sich schließlich im Rampenlicht von Filmfestivals und US-amerikanischen TV-Shows sonnt. Wer ist dieser Mann, der sich öffentlich mit fremden Federn schmückt und in dem einige schon den Walt Disney des 21. Jahrhunderts sehen? Und wie weit ist er bereit zu gehen?

Die Doku ist in der ARD Mediathek verfügbar.

Kategorie „Information & Kultur“:

„Ja prischlá – Ich bin angekommen“ (Anna Hardock, Lea Hardock für MDR)

Die Schwestern Anna und Lea Hardock haben russlanddeutsche Wurzeln. Ihre Mutter kam als sogenannte Spätaussiedlerin nach Deutschland. Auch die Großmutter Melina übersiedelte. Für sie war es der letzte von vielen Ortswechseln. In der Stalinzeit war Melina als Volksverräterin verurteilt worden und erlebte brutale Jahrzehnte in der Verbannung. Der Kurzdokumentarfilm „Ja prischlá – Ich bin angekommen“ ist ein Dialog dreier Generationen über Krieg, Vertreibung, Mutterschaft und Verlust. Der Debütfilm der in Halle und Leipzig lebenden Schwestern Anna und Lea Hardock gewann beim Leipziger Kurzfilmfestival „Kurzsuechtig“ 2025 einen Jurypreis sowie den Nachwuchspreis im Wettbewerb „Dok“.

Der Film ist in der ARD Mediathek abrufbar.

Weitere Nominierungen mit MDR-Beteiligung

Darüber hinaus ist der MDR an diesen für einen Grimme-Preis nominierten ARD-Produktionen beteiligt:

Kategorie „Information & Kultur“:

„Russlands wilde 90er – Zwischen Demokratie und Putin“ (RBB/MDR)

Kategorie „Kinder & Jugend“:

„Grüße vom Mars“ (Leitwolf/Kinescope Film für NDR/HR/KiKA/MDR)

„Y-Kollektiv: Y-History“ (Milk&water/Blindcat/Sendefähig/Dokness/Docuvista Filmproduktion für RB/HR/MDR/SWR/BR)

Sieben KiKA-Angebote für Grimme-Preis nominiert

Neben „Sieger sein!“ und „Grüße vom Mars“ sind weitere KiKA-Angebote nominiert: In der Kategorie „Kinder & Jugend“ stehen „KiKA LIVE Style Stars“ (KiKA), „Lenas Hof“ (ZDF), „Löwenzahn: Jung und Alt – Gemeinsam durchs Leben“ (ZDF) und „PUR+“ (ZDF) zur Auswahl. Hinzu kommt „Die Sendung mit der Maus – Felix Nussbaum“ (WDR), die ebenfalls in den Angeboten von KiKA zu sehen war. Eine Auswahl der nominierten Angebote ist aktuell auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar.

Original-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell