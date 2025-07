WDR Westdeutscher Rundfunk

ma Audio: Großer Erfolg für WDR-Radioprogramme

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

7,44 Millionen Menschen (+0,2 Mio.) in Nordrhein-Westfalen nutzen täglich die Radioangebote des WDR. Mit 48,9 Prozent (+1 Prozentpunkt) erreicht der WDR damit jeden Tag fast die Hälfte aller Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland. Laut aktueller ma Audio (2025/II) verzeichnen WDR 2, WDR 3, WDR 4, WDR 5 und COSMO teils deutliche Gewinne. 1LIVE und 1LIVE diggi bleiben weitgehend stabil.

WDR-Programmdirektorin Andrea Schafarczyk: „Die Zahlen sind ein großer Erfolg für den WDR. Ich freue mich sehr, dass unsere Programme bei den Menschen in Nordrhein-Westfalen so gut ankommen und danke allen Kolleginnen und Kollegen, die täglich für sie arbeiten. Besonders die Erfolge von WDR 5 und WDR 2 zeigen, dass die Menschen uns in bewegten Zeiten vertrauen. Hier zeigt Radio seine ganze Stärke: schnelle Information, gute Einordnung und verlässliche Begleitung durch den Tag.“

Mit 1LIVE, WDR 2 und WDR 4 gehören – wie in den vergangenen Jahren – drei Wellen des WDR zu den erfolgreichsten zehn Radiosendern in Deutschland.

Die ma Audio findet unter dem Dach der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) statt, an der die öffentlich-rechtlichen und die privat-rechtlichen Hörfunkanbieter über ihre Werbevermarkter sowie die werbetreibende Wirtschaft beteiligt sind. Als Konvergenzwährung dient die ma Audio dazu, neben den terrestrischen Radiovertriebswegen auch die Webradio-Nutzung abzubilden. Die Ergebnisse der ma Audio sind repräsentativ für die deutsch sprechende Bevölkerung ab 14 Jahren (BRD: 71,0 Mio., NRW: 15,2 Mio.).

Die ma Audio wird zweimal im Jahr veröffentlicht, im Frühjahr und im Sommer. Die vorliegenden Daten der ma Audio 2025/II basieren auf Befragungszeiträumen im Herbst 2024 und Frühjahr 2025.

Weitere Informationen finden Sie in der WDR-Presselounge unter: https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2025/07/20250716_ma_audio.html

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell