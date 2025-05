WIBA Awards

Cannes begrüßte einflussreiche Social-Media-Persönlichkeiten: Die deutsche Schauspielerin und Regisseurin Jasmin Gassmann sowie das Model Jessica De Oliveira gehörten zu den Titelträgern der WIBA Awards 2025

Am 23. Mai 2025 fanden im legendären Hotel Martinez, am Rande der Filmfestspiele von Cannes, die siebten WIBA Awards statt. Die Auszeichnung würdigte herausragende Persönlichkeiten der sozialen Medien, die sich mit ihrer Arbeit für positive Veränderungen in der Welt einsetzen. Bei der feierlichen Gala wurden Hunderte der weltweit bedeutendsten Content Creator empfangen, die einige der prägendsten viralen Momente des Jahres geschaffen hatten. Der Abend umfasste einen exklusiven Empfang, ein festliches Dinner sowie die Preisverleihung, begleitet von einem besonderen Auftritt des Künstlers Panjabi MC.

Die deutsche Schauspielerin und Regisseurin Jasmin Gassmann sowie das deutsche Model Jessica De Oliveira wurden bei den WIBA Awards in Cannes für ihre außergewöhnlichen Erfolge im Bereich der sozialen Medien ausgezeichnet.

Die Gala wurde von der World Influencers and Bloggers Association (WIBA) mit Sitz in Monaco veranstaltet. Die WIBA Awards waren die ersten internationalen Auszeichnungen ihrer Art und sind bis heute die einzigen, die Social-Media-Persönlichkeiten in einer Vielzahl von Kategorien ehren.

Zu den bisherigen Preisträgern zählten weltbekannte Namen wie Maye Musk, Richard Orlinski, Khaby Lame, Lena Situations, Burak Özdemir, Nusret Gökçe, NikkieTutorials, Gianluca Vacchi, Foodgod, Kat Graham, Kelly Rutherford, Ellen von Unwerth und viele weitere.

Die WIBA Awards setzten ein Zeichen für soziale Verantwortung, förderten den Dialog unter Influencern weltweit und schufen eine starke Gemeinschaft, die sich für relevante gesellschaftliche Themen engagiert. Die Veranstaltung erreichte allein am Abend der Verleihung regelmäßig mehr als 200 Millionen Impressionen.

Als offizieller Sponsor und Partner der Veranstaltung bot KIKO Milano den Top-Influencern und Titelträgern der WIBA Awards 2025 ein glamouröses Backstage-Erlebnis und verwöhnte die Gäste zudem mit exklusiven Geschenken.

Titelträger der WIBA 2025

Panda Boi: Grand Prix

Jasmin Gassmann: Influential Actress in social media

Mara Lafontan: Motivational Lifestyle Influencer

Jodok Vuille: Music Art Influencer

Zarina Yeva: Fashion Socialite

Aurelie: Travel Influencer

Tony Czech: Sports Entertainment

Taha Shah Badussha: Influential Actor in social media

Virginia Varinelli: Fashion Business Influencer

Argy: Contemporary Art Influencer

Georgi Sandev: Influential Celebrity Makeup Artist

Jennifer Yepez : Influential Celebrity Hair Stylist

Edouard Siney: Best Talents' Agent

Misha Miller: Trendsetter Influencer

Jessica De Oliveira: Fashion Entertainment Influencer

Patricia Bright: Video Most Successful Britain's Social Media Personality

Ozodbek Khurramov: Leading Middle Asia Influencer

NUTSA: Singer Influencer

Whitney Uland: Influential Talent's Coach

Maren Tschinkel: Influential Health & Wellness Model

Leane Marts: Beauty Influencer

Karolina Agata Sankiewicz: Glamourous Sport Influencer

Shintaro Kambara & Kenta Kambara: Young Visionary Designers Award

LIONFIELD: Entertainment Influencers

Bilonda Alice Mukendi: Multi Platform Influencer

Abi Marquez: Food Influencer

Charlie Griffon: Best Pet Influencer

Sean Sudarshan Rajan founder @thebillionairesclub: Influential Luxury Society

