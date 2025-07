WDR Westdeutscher Rundfunk

NRW wird zur Bühne der World University Games 2025

Vom 16. bis 27. Juli 2025 werden rund 8.500 studentische Spitzensportler:innen aus bis zu 150 Ländern um Medaillen in 18 Sportarten kämpfen – damit sind die Rhine-Ruhr 2025 FISU World University Games eines der größten Multisport-Events der Welt. Die Spiele starten am 16. Juli mit einer feierlichen Eröffnung in Duisburg, bei der auch das WDR Funkhausorchester auftreten wird (20:15 Uhr im WDR Fernsehen) – und werden vom WDR mit einem umfangreichen Programm im Fernsehen, Radio und auf den digitalen Kanälen begleitet.

Im Fokus des WDR steht dabei nicht nur der Sport selbst, sondern auch das, was rundherum geschieht: Was bedeutet solch ein internationales Großereignis für die Städte und Menschen vor Ort? Wie erleben Volunteers, Sicherheitskräfte, Ärzteteams oder Anwohner das Event? Welche jungen Talente aus NRW werden in ihrer Heimatregion vor internationalem Publikum antreten? Die WDR Lokalzeit-Studios in Duisburg, Essen und Dortmund liefern während der gesamten Veranstaltung Hintergründe, persönliche Geschichten und Stimmungsbilder aus der Region.

Der WDR berichtet somit nicht nur über die sportlichen Höhepunkte, sondern wirft auch einen besonderen Blick auf das Ruhrgebiet als Gastgeberregion – mit all seinen Menschen, Geschichten und Perspektiven.

Das crossmediale Angebot des WDR zu den World University Games:

Die Eröffnungsfeier überträgt das WDR Fernsehen am 16. Juli ab 20:15 Uhr live aus Duisburg.

WDR.de, sportschau.de und die ARD Mediathek bieten täglich bis zu drei Livestreams. Einen Überblick bietet die Themenseite auf wdr.de: https://www1.wdr.de/sport/uebersicht-university-games-2025-100.html.

In der Sportschau berichtet die ARD über ausgewählte Highlights. Im Rahmen der Tour de France gibt es tägliche Liveschalten an die Wettkampforte.

Der Hörfunk berichtet mit Beiträgen und Live-Einblendungen aus der Region.

Ab dem 21. Juli folgen Live-Sendungen mit Schwerpunkt Leichtathletik aus der Lohrheide. Insgesamt berichtet das WDR Fernsehen 13 Stunden live im TV.

Die Lokalzeit begleitet das Event multimedial und mit regionalem Blick.

