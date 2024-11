ZDF

Angela Merkel zu Gast bei "maybrit illner" im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Am Donnerstag, 28. November 2024, ist Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel zu Gast bei "maybrit illner" im ZDF. 16 Jahre lang lenkte sie die Geschicke der Bundesrepublik. In den nun erscheinenden Memoiren blickt Angela Merkel auf ihre Amtszeit und ihre persönliche Biografie zurück. Maybrit Illner spricht mit der ehemaligen Kanzlerin exklusiv im deutschen Fernsehen.

"maybrit illner" mit dem Thema "Wie gut haben Sie regiert, Frau Merkel?" am Donnerstag, 28. November 2024, um 22.15 Uhr im ZDF und bereits ab 21.00 Uhr im Livestream in der ZDFmediathek und auf ZDFheute.de.

Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.

