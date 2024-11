ZDF

Neue Ausgabe "Lass dich überwachen!" mit Jan Böhmermann im ZDF

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Eine außergewöhnliche Show, die sehr private Daten des Publikums vor dem Vergessen bewahrt: Auch im Herbst 2024 ist das Internet voll mit unvorsichtig ins Netz gestellten sensiblen Daten, peinlichen Partyfotos, und schlecht gealterten Postings. Aber was soll schon passieren? Gar nichts. Bis Jan Böhmermann und sein Team in "Lass dich überwachen!" mal genauer hinsehen –am Mittwoch, 27. November 2024, um 20.15 Uhr im ZDF und ab Mittwoch, 27. November 2024, 18.00 Uhr in der ZDFmediathek.

Im Mittelpunkt stehen die nichts ahnenden Zuschauerinnen und Zuschauer im Studio Ehrenfeld und die Frage: Welche Spuren hinterlassen sie bei ihren Aktivitäten im Netz? Monatelang hat das "Lass dich überwachen!"-Team das Publikum gescannt und allein aus den Fundstücken und Erkenntnissen wurde diese moderne, abwechslungsreiche Show zusammengestellt. Nach dem ersten Schreck, sorgen überraschende Studioaktionen und beeindruckende Einspielfilme mit prominenter Unterstützung bei den Kandidatinnen und Kandidaten erst für Erleichterung, später für Freude über attraktive, persönliche Preise.

In dieser Ausgabe: Saskia hat in den letzten 13 Jahren jeden einzelnen Song, den sie je gehört hat, mit der Welt geteilt. Mit Hilfe von Stars wird ihre Musikhistorie detailliert analysiert. Ein Live-Konzert ihres Lieblingskünstlers schließt Saskias Geschichte emotional ab. Und dann gibt es noch Laureen und Normen, die eine Ferienwohnung im Dschungelstil besitzen und in der das "Lass dich überwachen!"-Team die erste öffentlich-rechtliche Reality-Show veranstaltet.

Kontakt Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Elisa Schultz, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 – 99551-349. Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108. Pressefotos Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell