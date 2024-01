ARD Das Erste

ARD überträgt am 19. Januar ab ca. 15:00 Uhr die Gedenkfeier für Franz Beckenbauer im Ersten und in der ARD Mediathek

München (ots)

Am Freitag, 19. Januar 2024, findet in der Münchner Allianz Arena die offizielle Gedenkfeier zu Ehren von Franz Beckenbauer statt. Die ARD berichtet ab ca. 15:00 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek von der Veranstaltung. Moderatorin Esther Sedlaczek präsentiert die Übertragung.

"Das Organisationskomitee in Antholz und die IBU haben das ursprünglich um diese Zeit geplante Biathlon-Rennen vorverlegt. So ist es uns jetzt möglich, sowohl umfassend von der Gedenkfeier für Franz Beckenbauer zu berichten, als auch Biathlon zu zeigen. Dafür danken wir den Verantwortlichen beim Biathlon sehr", so ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Die Programmierung der Wintersport-Übertragungen im Ersten ändert sich im Anschluss an die Weltcup-Abfahrt in Kitzbühel entsprechend.

Der neue Ablauf:

Freitag, 19. Januar 2024 11:15-17:00 Uhr Sportschau Ski-Weltcup Abfahrt Männer Reporter: Bernd Schmelzer Übertragung aus Kitzbühel ca. 13:00 Uhr Weltcup Skispringen 1. und 2. Durchgang Frauen Reporter: Philipp Sohmer Zusammenfassung aus Zao ca. 13:30 Uhr Biathlon-Weltcup 12,5 km S-Einzel Frauen Reporter: Christian Dexne Übertragung aus Antholz ca. 15:00 Uhr Abschied von Franz Beckenbauer Gedenkfeier aus der Allianz Arena in München Moderation: Esther Sedlaczek ca. 16:20 Uhr Langlauf-Weltcup Sprint Frauen und Männer Reporter: Jens Jörg Rieck Übertragung aus Oberhof dazwischen ca. 13:25-13:28 ca. 15:50-15:55 Tagesschau

