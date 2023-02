TVB Region Hall-Wattens

Frühlingshaftes Ostern in der Region Hall-Wattens

Hall in Tirol (ots)

Die Osterzeit und das Frühjahr werden in der Region Hall-Wattens mit besonderen Veranstaltungshighlights und traumhaften, sonnigen Skitagen am Glungezer begangen.

Das Osterfestival Tirol zählt zu den renommiertesten Osterfestspielen im deutschsprachigen Raum. Heuer lädt es vom 24. März bis 09. April 2023 nach Innsbruck, Hall in Tirol und Wattens. Alle Kulturliebhaber können sich auf ein abwechslungsreiches Programm von Tanz, Film oder Konzerten freuen. Weitere Informationen zum Programm und Kartenverkauf findet man unter: www.osterfestival.at

Ein weiterer Veranstaltungshöhepunkt ist der in Hall in Tirol stattfindende Ostermarkt vom 31. März bis 01. April 2023. Osternester, Kerzen und Eier aller Art sowie verschiedene Osterdekorationen werden von etwa 35 Standbetreibern angeboten. Darüber hinaus gibt es kulinarische Spezialitäten, Bioprodukte, regionale Schmankerl und Osterleckereien aus Schokolade. Die kleinen Besucher können am Bastelstand ihre eigenen Ostergeschenke gestalten. Parallel zum Markt findet im Barocken Stadtsaal die Ausstellung „Kunst am Ei“ statt.

Wer neben den zahlreichen kulturellen „Schmankerln“ der Region auch die Frühjahrssonne am Berg genießen möchte, ist am Glungezer genau richtig: Hier laden bestens präparierte Pisten zum Sonnenskilauf ein. Wer lieber rodeln oder wandern gehen möchte, kann sich auf die 3,5 km lange Panorama-Rodelbahn freuen oder den Winterhöhenwanderweg Halsmarter Panoramarunde mit fantastischen Ausblicken genießen.

Alle Informationen zum Frühlingsurlaub in der Region Hall-Wattens unter: www.hall-wattens.at/fruehling

Original-Content von: TVB Region Hall-Wattens, übermittelt durch news aktuell