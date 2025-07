WDR Westdeutscher Rundfunk

Weltklasse in der Soers: Der CHIO Aachen 2025

Köln (ots)

Der CHIO Aachen 2025 startet am 01. Juli offiziell mit seiner Eröffnungsfeier (20:15 Uhr im WDR Fernsehen). Die Zuschauer erwarten insgesamt zehn Tage Spitzensport in fünf Disziplinen, vor rund 350.000 begeisterten Fans, in den berühmtesten Pferdesport-Arenen der Welt. 300 Sportler aus rund 30 Nationen treten in Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Fahren und Voltigieren gegeneinander an.

Die Eröffnungsfeier bringt – passend zum Partnerland Spanien – mit Top-Star Alvaro Soler und dem eigens aus Andalusien angereisten Ensemble von Córdoba Ecuestre südländisches Flair in die Soers. Und spätestens dann ist sie wieder da, diese ganz besondere Gänsehaut, die Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen erfasst, wenn sie Teil vom „Weltfest des Pferdesports“ werden.

Darauf und auf die vielen Gäste aus aller Welt, die das Turnier in die Kaiserstadt lockt, freut sich auch Aachens erste Bürgerin Sibylle Keupen. „Während des CHIO Aachen rückt unsere Stadt in den Fokus der Weltöffentlichkeit“, freut sich die Oberbürgermeisterin und schiebt mit Blick auf die Wetterprognose hinzu: „Wir freuen uns auf ein stimmungsvolles Sommerfest!“

Und ebendieses Fest wird vom WDR umfangreich begleitet und mit allen Highlights im WDR Fernsehen übertragen. Einen Überblick über alle Sendetermine und Livestreams auf wdr.de findet sich unter https://www1.wdr.de/sport/pferdesport/chio-aachen-livestreams-100.html.

