Save the Children Deutschland e.V.

"Schal fürs Leben"-Aktion setzt Zeichen für den Klimaschutz

Schauspielerin Florence Kasumba trägt den Schal für Kinder in Not

Berlin/Hamburg (ots)

"Wenn wir in Kinder investieren, investieren wir auch in unsere Zukunft", sagt Schauspielerin Florence Kasumba, die in diesem Jahr gemeinsam mit weiteren Prominenten die "Ein Schal fürs Leben"-Aktion von BRIGITTE und Save the Children unterstützt. Deutschlands führende crossmediale Frauenmarke und die weltweit größte unabhängige Kinderrechtsorganisation rufen damit bereits im elften Jahr zur Hilfe für Kinder auf - mit einem Schal des Designers Guido Maria Kretschmer.

Zum ersten Mal kommen die Spenden Kindern in Not auf der ganzen Welt zugute, die von den Auswirkungen der Klimakrise bedroht sind. Fast jedes zweite Kind ist durch die Auswirkungen des Klimawandels stark gefährdet. Wetterextreme wie Stürme, Überschwemmungen und Hitzewellen verschärfen Notlagen weltweit und führen in vielen Ländern zunehmend zu Hunger, Krankheiten und Schulschließungen.

Florence Kasumba, die mit dem Film "Black Panther" weltweite Bekanntheit erlangte, erklärt: "Kriege und Katastrophen halten viele Kinder davon ab, zur Schule zu gehen. Bei mir hat Bildung dazu geführt, dass ich ein selbstständiges, unabhängiges Leben führen kann. Das wünsche ich jeder Person. Save the Children setzt sich genau dafür ein und daher liegt mir diese Aktion besonders am Herzen."

Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children Deutschland, sagt: "Es ist einfach, sich von den vielen Krisen, die uns umgeben, überfordert zu fühlen. Was dagegen hilft ist, aktiv zu werden und sich für Veränderung einzusetzen - zum Beispiel mit dem 'Schal fürs Leben'. Mit dem Stricken oder Kauf des Schals senden wir eine wichtige Botschaft: Dass wir gemeinsam etwas bewegen können. Wir können Kindern in Not medizinische und psychosoziale Unterstützung, lebenswichtige Nahrungsmittel und Bildungsmöglichkeiten bieten, um ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Dazu gehört auch, dass wir als Weltgemeinschaft den Klimaschutz nicht aus den Augen verlieren. Jeder Schal zählt und jede Spende hilft."

Susanna Riethmüller, Chefredakteurin BRIGITTE, fügt hinzu: "Der 'Schal fürs Leben' ist ein Herzensprojekt, das wir bereits seit elf Jahren unterstützen. In diesem Jahr setzen wir uns im Rahmen der Kampagne mit den Auswirkungen der Klimakrise auf Kinder in Bangladesch auseinander, um aufzuzeigen, welche Gefahren Zyklone, Dürren, Hitzewellen und Überschwemmungen langfristig für Kinder mit sich bringen und was dagegen unternommen werden kann. Der von Guido Maria Kretschmer designte Rippstrick-Schal symbolisiert Hoffnung und Mut. Wir möchten uns gemeinsam für Kinder in Not einsetzen und hoffen, es schließen sich erneut viele Menschen der Aktion an."

Auch 2024 tragen wieder zahlreiche bekannte Gesichter den "Schal fürs Leben" und setzen damit ein Zeichen für den Klimaschutz. Prominente Persönlichkeiten wie der Designer Guido Maria Kretschmer, die Schauspielerin Florence Kasumba, die Politikerin Renate Künast und die Moderatorin Katrin Bauerfeind unterstützen die Aktion. Ab dem 25. September startet mit dem Jubiläumsheft zu 70 Jahren BRIGITTE eine fortlaufende Serie rund um den "Schal fürs Leben". Spannende Geschichten werden sowohl in der Zeitschrift als auch online und auf Social Media zu finden sein.

Von jedem verkauften Schal und Wollpaket fließen zehn Euro als Spende in die Arbeit von Save the Children für Kinder in Not weltweit. Damit kann die Kinderrechtsorganisation dort helfen, wo der Bedarf am größten ist - ob bei klimabedingten Katastrophen oder in Kriegsgebieten. Seit Beginn der Aktion im Jahr 2014 sind insgesamt bereits mehr als drei Millionen Euro an Spenden zusammengekommen.

Die "Ein Schal fürs Leben"-Kampagne launcht offiziell am 20. September; Höhepunkt ist der internationale Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. An diesem Tag ruft Save the Children mit der BRIGITTE dazu auf, den Schal als Zeichen der Solidarität mit Kindern in Not zu tragen.

Alle Informationen zur Aktion "Ein Schal fürs Leben" sind auf http://www.brigitte.de/schal-fuers-leben zu finden. Mehr zu Spendenmöglichkeiten, zur Kampagne und Hintergrundinformationen über die Hilfe von Save the Children für Kinder in Not finden Sie auf www.savethechildren.de/schal-fuers-leben.

Interviewpartner*innen:

Schauspielerin Florence Kasumba, BRIGITTE-Chefredakteurin Susanna Riethmüller, Save the Children Geschäftsführer Florian Westphal sowie weitere Expert*innen von Save the Children stehen Ihnen für Interviews zur Verfügung.

Zusatzmaterial:

Fotomaterial von Florence Kasumba, Guido Maria Kretschmer und Florian Westphal finden Sie hier: https://ots.de/ASZUpb

Foto- und Schnittmaterial zur Klimakrise in Bangladesch finden Sie hier: https://ots.de/x8WN8W

Weiteres Material zur "Schal fürs Leben"-Aktion schicken wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Über Save the Children:

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren. www.savethechildren.de

Über BRIGITTE:

BRIGITTE ist Deutschlands führende crossmediale Frauenmarke und weiß, was Frauen bewegt, kennt all ihre Facetten. Dabei stellt die Marke das Empowerment von Frauen seit 70 Jahren in den Mittelpunkt und bietet Themen, die Frauen betreffen und bewegen. BRIGITTE schafft Vertrauen und hält crossmedial die perfekte Mischung bei der Auswahl der Themen bereit und bietet die Vielfalt, die Frauen interessiert: Mode, Beauty, Kultur, Reise, Job, Finanzen und Gesundheit - mit erstklassigem Service und stets auf Augenhöhe mit der Leserin und Userin. www.brigitte.de

Original-Content von: Save the Children Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell