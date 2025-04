WDR Westdeutscher Rundfunk

Rauf aufs Dach, hin zum Tiger: Die Doku-Serie „Azubi Storys“ ist mittendrin im Alltag der Auszubildenden

Händeringend werden sie gesucht: Auszubildende wie angehende Schornsteinfeger, Schädlingsbekämpfer, Zimmerer oder Krankenpfleger. Sie stehen im Mittelpunkt der neuen, zehnteiligen Dokusoap-Serie „Azubi Storys“ von WDR und NDR für die ARD. Das Format nimmt ganz die Perspektive der Azubis ein und zeigt ihren spannenden Berufsalltag: Manchmal geht alles schief, oft wachsen sie über sich hinaus und haben meist auch Spaß dabei.

Zu sehen sind Azubis in neun verschiedenen Berufen – zusammen mit ihren Ausbildern. So wird gezeigt, wie Schornsteinfeger-Azubi Jerry zum ersten Mal aufs Dach steigt und wie Friseur-Azubi Denise ihren ersten Haarschnitt meistert („und direkt soll alles exakt gleich lang werden. Is’ klar!“). Hafenschiffer-Azubi Jacky darf endlich selbst "einparken” („Hafengeburtstag in Hamburg! Und ausgerechnet jetzt soll ich vor zig Leuten an neuen Liegeplätzen anlegen“) und Landwirt-Azubi Jeffrey lernt, wie man eine Kuh fachmännisch besamt. Lea macht ihre Ausbildung zur Tierpflegerin im Allwetterzoo Münster und bekommt die exotische Aufgabe, einen Tiger zu wiegen.

Die Stars der Serie sind die Azubis und die kleinen Situationen, wenn Leichtigkeit plötzlich dem Frust weicht – und es am Ende doch (meistens) klappt. Dabei ist die Doku immer nah dran, ohne zu kommentieren oder zu werten. Bis es irgendwann heißt: „Hoch die Hände, Wochenende“ (Zimmerer-Azubi Lasse).

Die erste Staffel mit zehn Folgen à 30 Minuten von „Azubi Storys“ ist ab dem 01. Mai 2025 in der ARD Mediathek zu sehen. Bereits jetzt können akkreditierte Journalisten drei Folgen im WDR Vorführraum abrufen.

Redaktion: Michael Kerkmann (WDR) und Ralf Kosack (NDR). „Azubi Storys“ ist eine Produktion des WDR und des NDR für die ARD in Zusammenarbeit mit „i & u TV Produktion“.

