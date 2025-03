Weisser Ring e.V.

Gedenktag für gewaltbetroffene Frauen in Ludwigsburg

Schweigeminute auf dem Marktplatz und Trauerbeflaggung am Rathaus

Mainz/Ludwigsburg (ots)

Die städtische Trauerbeflaggung prägt am heutigen Montag, 10. März 2025 das Bild des Rathauses in Ludwigsburg. Anlass ist der erste Gedenktag für Mädchen und Frauen, die Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt waren, sind und werden.

Um 10.50 Uhr begann das Zeremoniell auf dem Ludwigsburger Marktplatz mit Trompetenklängen zu Lady Gagas Missbrauchs-Hymne "Til it happens to you". Danach leitete Oberbürgermeister Dr. Matthias Knecht mit erläuternden Worten zum Gedenktag in die offizielle Schweigeminute ein. Parallel dazu läuteten die Betglocken vieler Ludwigsburger Kirchen. Der Ludwigsburger Gedenktag wird vom heutigen Tag an jährlich am 10. März begangen.

"Ludwigsburg sendet heute eine unmissverständliche Botschaft aus: Gewalt gegen Mädchen und Frauen wird hier nicht geduldet. Bewusstsein ist der erste Schritt zur Vorbeugung. Ich appelliere an alle Städte, Gemeinden, Kommunen, Landkreise und Länder, uns zu folgen und den Gewaltschutz für Mädchen und Frauen umzusetzen", betonte OB Dr. Matthias Knecht.

Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität und Gewalt, der WEISSE RING, unterstützt die Einführung des bundesweit ersten Gedenktages für Mädchen und Frauen, die Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt waren, sind und werden. "Es ist wichtig, auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Wir müssen laut sein, solange sich die Situation von Frauen nicht endlich verbessert. Daher setzt Ludwigsburg hier ein ganz wichtiges Zeichen, das wir unterstützen", erklärt Bundesgeschäftsführerin Bianca Biwer. "Wir hoffen, dass sich in Zukunft noch mehr Städte und Gemeinden anschließen, und dass der Kampf gegen geschlechtsspezifische Frauen oberste Priorität bekommt."

Die Wahl des Datums 10. März für diesen Gedenktag ist ganz bewusst erfolgt, um die Nähe zum 11. März herzustellen, dem Nationalen Tag zum Gedenken an die Opfer terroristischer Gewalttaten und Anschläge.

Ende 2023 wertete ein Gericht in Kanada den Frauenmord eines zum Tatzeitpunkt 17-Jährigen als terroristischen Akt und verhängte eine lebenslange Haftstrafe. Der richterlichen Begründung zufolge habe der Täter die Botschaft senden wollen, dass er Frauen hasse.

"Geschlechtsspezifisch gegen Mädchen und Frauen ausgeführter Gewalt liegt immer das gleiche Motiv zugrunde: Der patriarchale Anspruch auf Macht und Kontrolle. Mit der Einführung dieses Gedenktages legt Ludwigsburg ein wirkmächtiges Instrument zur Gewaltbekämpfung auf, das auch der Bund angesichts seiner verheerenden Statistik aufgreifen sollte", so Dr. Kristina Wolff, die Gleichstellungbeauftragte der Stadt.

Seit 2005 gedenkt die Europäische Union am 11. März den Betroffenen terroristischer Gräueltaten weltweit. Im August 2024 kündigte die britische Innenministerin Yvette Cooper die Überarbeitung der britischen Strategie zur Terrorismusbekämpfung an, um extreme Frauenfeindlichkeit künftig als eine Form von Extremismus behandeln zu können.

Der WEISSE RING wurde 1976 in Mainz gegründet als "Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten e. V.". Er ist Deutschlands größte Hilfsorganisation für Opfer von Kriminalität. Der Verein unterhält ein Netz von rund 3.000 ehrenamtlichen, professionell ausgebildeten Opferhelferinnen und -helfern in bundesweit 400 Außenstellen, beim Opfer-Telefon und in der Onlineberatung. Der WEISSE RING hat mehr als 100.000 Förderer und ist in 18 Landesverbände gegliedert. Er ist ein sachkundiger und anerkannter Ansprechpartner für Politik, Justiz, Verwaltung, Wissenschaft und Medien in allen Fragen der Opferhilfe. Der Verein finanziert seine Tätigkeit ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und testamentarischen Zuwendungen sowie von Gerichten und Staatsanwaltschaften verhängten Geldbußen. Der WEISSE RING erhält keinerlei staatliche Mittel.

