WDR Westdeutscher Rundfunk

„Türen auf mit der Maus” 2025: WDR Aktionstag am 3. Oktober steht unter dem Motto „SpielZeit“

Bewerbungen bis Ende August möglich

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Am 3. Oktober 2025 heißt es wieder „Türen auf mit der Maus“! Bereits zum 14. Mal ruft die Maus zum bundesweiten Aktionstag auf – diesmal unter dem Motto „SpielZeit“.

Nicht nur für Kultur und Sport ist die „SpielZeit“ wichtig – sie steckt voller Möglichkeiten für alle! Unternehmen und Forschungseinrichtungen entwickeln neue Ideen mit kreativen und spielerischen Ansätzen. Auch in Vereinen, Produktionsstätten und Krankenhäusern wird Teamplay großgeschrieben.

Die ersten über hundert Türen finden MausFans ab sofort auf der interaktiven Karte auf die-maus.de. Besucherinnen und Besucher können sich hier per

E-Mail bei ihren Wunschveranstaltungen anmelden.

In diesem Jahr können die Familien etwa in Illertissen alte Gartenspiele neu entdecken, im Simulationszentrum für Rettungsdienst in Wetzlar spielerisch Einsätze proben, auf einer Windrallye in Treuenbrietzen Wissen zu erneuerbaren Energien sammeln, in Waldbröl auf einem inklusiven Erlebnishof Esel durch einen Parcours leiten, in Hannover die Welt der Clowns in der Clownschule entdecken oder beim Kölner Hauptzoll erleben, warum die Spiel-Motivation für Spürhunde in ihrem Arbeitseinsatz so wichtig ist.

Bis zum 31. August 2025 können sich Betriebe, Labore, Werkstätten, Fabriken, Museen, Vereine und zahlreiche weitere Institutionen mit ihren Mitmachaktionen bewerben. Ob es eine Rallye, eine Schatzsuche oder ein Spiel ist, das die Arbeitswelt zeigt, ob programmiert wird oder Workshops und Aktionen spielerisch umgesetzt werden – alle Ideen sind willkommen.

Im Vorfeld und am 3. Oktober selbst wird die Maus im Fernsehen, Radio und Online über die geöffneten Türen berichten. Dabei gibt es viel zu entdecken, zu staunen und zu lachen.

Fahrstühle für Schiffe beim ältesten noch arbeitenden Schiffshebewerk Deutschlands inNiederfinow zeigt André Gatzke zum Beispiel bereits am Pfingstsonntag, 8. Juni, in der „Sendung mit der Maus“. Live erleben können Groß und Klein das Ganze auch vor Ort am 3. Oktober.

Sendetermin: „Die Sendung mit der Maus“ im Ersten und bei KiKA am Pfingstsonntag, den 8. Juni, Das Erste 9:30 Uhr, KiKA 11:30 Uhr sowie immer online und in der MausApp.

Redaktion „Türen auf mit der Maus“: Anja Myriam Anton, Hilla Stadtbäumer

Fotos finden Sie unter ard-foto.de.

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell