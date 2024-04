Coface Deutschland

"Quo vadis, Deutschland - wackelt der Wirtschaftsstandort?": Coface Kongress am 16. Mai 2024

Mainz (ots)

Zum 17. Mal lädt der Mainzer Kreditversicherer Coface am 16. Mai zum Coface Kongress, einer führenden Veranstaltung zum Risikomanagement in Deutschland, ein. Die hybride Konferenz richtet sich an Finanzierungs- und Risikoexperten, Exportverantwortliche mittlerer und großer Unternehmen, Journalisten und Vertreter von Verbänden und Kreditinstituten. Keynote-Speaker ist Prof. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Die Teilnahme am Livestream und vor Ort ist kostenfrei.

Die Veranstaltung steht 2024 unter dem Motto "Quo vadis, Deutschland - wackelt der Wirtschaftsstandort?" und wird am Donnerstag, den 16. Mai 2024, live aus der Halle 45 in Mainz übertragen. Beginn: 10:00 Uhr.

Probleme mit der Infrastruktur, schleichende Digitalisierung, hoher Grad an Bürokratie, Personalmangel und Transformationsstau auch beim Thema Energie bremsen Unternehmen und lassen Risiken unkalkulierbar erscheinen: Was muss am Wirtschaftsstandort passieren, damit wir wettbewerbsfähig bleiben? Wie gehen wir mit künstlicher Intelligenz und dem starken Wettbewerb in anderen Ländern um? Worauf müssen wir uns geopolitisch und grundsätzlich im Risikomanagement einstellen, um nachhaltig erfolgreich zu sein? Welche bürokratischen Hürden müssen abgebaut werden, um effizienter zu werden? In verschiedenen Formaten sucht der hybride Coface Kongress 2024 Antworten auf diese und weitere Fragen.

Mit dabei sind der Soziologe Prof. Dr. Armin Nassehi (LMU München), Unternehmer Marc Böttger (profine GmbH), die Außenwirtschaftsexpertin Dr. Karoline Kampermann (VDA), KI-Expertin Feiyu Xu und viele weitere Wirtschafts- und Verbandsvertreter. Moderiert wird die Veranstaltung wie in den vergangenen Jahren von Isabelle Körner (n-tv).

Direkte Anmeldung über: https://www.cofacekongress.de/#jetzt-anmelden

Sie möchten live vor Ort mit dabei sein? Dann wenden Sie sich bitte an Sebastian Knierim, sebastian.knierim@coface.com

10:00 Eröffnung

10:05 Keynote: Quo vadis, Deutschland? (Prof. Marcel Fratzscher)

10:25 Paneldiskussion: Wettbewerbsfähigkeit in Zeiten multipler Krisen

11:30 Break out Sessions: Jeweils zwei Experten sprechen über Risiko- und Szenariomanagement, Brennpunkte im Osten und Insights aus der Coface-Praxis

12:45 Mittagspause

14:00 Vortrag: Wirtschaftsrisiken aus Sicht von Coface

14:30 Experten-Insights

15:00 Ende | Get together | Networking

Alle Infos zum Programm erhalten Sie HIER.

