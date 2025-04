WDR Westdeutscher Rundfunk

Neue WDR-Podcast-Serie „Die Goldspur“ taucht in die dunkle Welt des Goldhandels ein

Gold – ein Symbol für Reichtum, Sicherheit und Luxus. Noch nie war der Goldpreis so hoch wie heute. Gold steckt überall drin. Nicht nur in teuren Uhren, Halsketten und Ohrringen, sondern auch in Smartphones, Laptops und Elektroautos. Und es lagert tonnenweise in den Banken wohlhabender Staaten. Wir alle sind Goldkonsumenten. Aber: Wissen wir auch, woher das viele Gold kommt?

In der vierteiligen WDR-Podcast-Serie „Die Goldspur“ folgt Investigativjournalist Fabian Federl der globalen Lieferkette von Gold – von illegalen Minen tief im Regenwald Südamerikas über Schmuggelrouten nach Dubai bis in die Hochsicherheits-Raffinerien der Schweiz. Zwei Jahre lang hat er recherchiert, mit Goldwäschern, Schmugglern, Politikern und internationalen Goldhändlern gesprochen – und dabei erschreckende Erkenntnisse gesammelt: Ein großer Teil des Goldes auf dem Weltmarkt ist – trotz gegenteiliger Versprechen von Zertifizierern, Unternehmen und Staaten – mit Umweltzerstörung, Menschenrechtsverletzungen und Korruption belastet.

Wer profitiert von illegalem Gold? Wer sind die Akteure hinter diesem lukrativen Geschäft? Und warum kann es offenbar kaum jemand stoppen? „Die Goldspur“ taucht tief ein in die dunkle Welt des Goldhandels – mit exklusiven Einblicken, hautnahen Reportagen und packender Storytelling-Dramaturgie.

Die Recherche wurde unterstützt vom Rainforest Investigations Network des Pulitzer Centers.

Autor und Host: Fabian Federl

Redaktion: Dr. Nikolaus Steiner (WDR)

Zu hören: Ab dem 25. April 2025 alle Folgen exklusiv in der ARD Audiothek und danach wöchentlich auf allen anderen Podcast-Plattformen. Akkreditierte Medienvertreter können bereits jetzt alle Folgen im WDR Vorführraum unter www.presse.wdr.de anhören.

Episodenbeschreibungen:

Folge 1: Katz-und-Maus-Spiel im Regenwald

Mitten im Dschungel von Französisch-Guyana begleitet Host Fabian Federl einen gefährlichen Militäreinsatz gegen illegale Goldwäscher. Doch das Gold selbst bleibt unauffindbar – es ist längst auf dem Weg in den Weltmarkt.

Folge 2: Die Macht des Gold-Kartells

In Suriname zeigt sich, wie schmutziges Gold umweltschädlich mit Quecksilber „gewaschen“ wird, um anschließend „legal“ weiterverkauft zu werden. Die Regierung selbst ist offenbar tief in das Geschäft verstrickt.

Folge 3: Der Trick mit dem Dschungelschmuck

In Dubai, dem größten Umschlagplatz für Gold, verschmelzen illegale und legale Lieferketten. Whistleblower berichten, welche Rolle internationale Banken und Goldfirmen dabei spielen.

Folge 4: Vor Gericht: Christoph gegen Christoph

In Europa endet die Spur bei den Schweizer Raffinerien, die als „Tor zum Weltmarkt“ dienen. Trotz strenger Kontrollen bleibt unklar: Kommt das illegale Gold am Ende auch zu uns nach Deutschland? Und wie kann man fair gehandeltes Gold erkennen?

Über den Autor und Host:

Fabian Federl arbeitet als freier Journalist in Berlin und Rio de Janeiro. Seine Geschichten spielen meist in Brasilien, Portugal oder der afrikanischen Frankophonie. Er wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet und ist Alumnus des Pulitzer Center und des European Journalism Center.

Weitere Informationen zum Podcast: Die Goldspur – Über die dunkle Welt des Goldhandels | WDR · Neue Folgen - Jetzt Podcast anhören!

