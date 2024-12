1LIVE Krone: Große Show zum 25. Jubiläum

WDR Westdeutscher Rundfunk

Ein unvergesslicher Abend für die deutsche Musikkultur: Zur 25. Jubiläumsausgabe der 1LIVE Krone versammelten sich die angesagtesten nationalen Musik-Acts im historischen Lokschuppen in Bielefeld. In sieben Kategorien wurde live während der Show bekannt gegeben, welche Lieblingsstars und -songs des Sektors den begehrten Publikumspreis erhalten. Die Gewinner der Kategorien „Beste Unterhaltung“ und „Sonderpreis“ hatte die 1LIVE Redaktion bereits im Vorfeld bestimmt.

Mehr als 1200 Gäste feierten in clubartiger Atmosphäre die 25. Ausgabe der 1LIVE Krone. Moderatorin Jeannine Michaelsen führte mit Charme und Humor durch die Show. Prominente Persönlichkeiten wie Benni und Dennis Wolter sowie Aminata Belli hielten Laudationen.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der 1LIVE Krone 2024

Ski Aggu knüpfte an seinen Erfolg des letzten Jahres an: Nach drei Kronen 2023 wurde der Berliner Rapper in diesem Jahr als „Bester Künstler“ ausgezeichnet. Zudem sicherte er sich zusammen mit Zartmann und Dauner eine Krone in der Kategorie „Bester Alternative Song“ für den Track „wie du manchmal fehlst“.

An Paula Hartmann führte in diesem Jahr kaum ein Weg vorbei. Ihr Erfolgs-Album „Kleine Feuer" landete auf Platz zwei der Albumcharts und sie setzte Kollaborationen mit Künstlern wie Ufo361, Apsilon oder auch Trettmann um. Dafür wurde sie belohnt und erhielt die 1LIVE Krone als „Beste Künstlerin“.

Mit einer spektakulären Version von „Zeit, dass sich was dreht“ eröffnete die Brasspop-Band Querbeat gemeinsam mit Jeannine Michaelsen die Show. Für die Neuinterpretation des Grönemeyer-Hits von 2006 erhielten $OHO BANI, Herbert Grönemeyer und Ericson die 1LIVE Krone in der Kategorie „Bester Song“.

In der Kategorie „Bester Hip-Hop / R&B Song“ ging die Krone auch in diesem Jahr an 01099. Schon im letzten Jahr konnten die Dresdner Rapper gemeinsam mit Ski Aggu diese Kategorie für sich entscheiden. Dieses Mal überzeugten sie die Hörerinnen und Hörer im Voting mit ihrem Track „Küssen“.

Große Freude auch bei SDP: Seit ihrem 25-jährigen Bestehen haben sie Festivals wie das Juicy Beats geheadlined, zehn Alben veröffentlicht und schon einmal eine Krone als „Bester Live Act" gewonnen. Noch vor ihrer Arena-Tour im kommenden Jahr gelang es ihnen erneut – auch in diesem Jahr wählte der Sektor sie zum „Besten Live Act“.

Berq hat sich in nur zwei Jahren einen festen Platz in der deutschen Indie-Pop-Szene erobert. Erst im Oktober erschien sein Debütalbum „berq“ und prompt konnte der 20-Jährige mit der gefühlvollen Stimme sich die 1LIVE Krone als „Bester Newcomer“ sichern.

Mit gerührten Worten und unter tosendem Beifall nahmen die Beatsteaks den 1LIVE Krone Sonderpreis von Laudatorin Aminata Belli entgegen. Im Frühjahr 2024 spielte die Band eine Reihe von Konzerten in zwölf autonomen Jugendzentren (AJZ) in Ostdeutschland. Mit ihrer AJZ-Tour haben die Beatsteaks nicht nur die lokale Jugendkultur gestärkt, sondern auch ein klares Statement gegen Rechts gesetzt. In ihrer Dankesrede betonten sie: „Wir teilen den Preis mit allen, die im AJZ arbeiten. Das Wir ist immer wichtiger als das Ich. An alle AJZ dieser Welt – keep going.“

Ein besonderes Highlight der 1LIVE Krone 2024 war die Auszeichnung der Brüder Toni und Felix Kroos in der Kategorie „Beste Unterhaltung“. Die Brüder erhielten die Krone für ihren beliebten Podcast „EINFACH MAL LUPPEN“, der die Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem gelungenen Mix aus Fußballalltag und persönlichen Erlebnissen jede Woche aufs Neue begeistert. Den Preis überreichten die Zwillingsbrüder Benni und Dennis Wolter („World Wide Wohnzimmer“).

Live-Auftritte und besondere Momente

Spektakuläre Live-Auftritte rundeten den Abend ab: Neben dem Show-Opener von Querbeat performte Nina Chuba ihre Hits „80qm“, „Mangos mit Chili“ und gemeinsam mit ENNIO ihren neuesten Track „Fata Morgana“. Ein emotionaler Moment der Jubiläumsshow war der Auftritt von Joy Denalane und Max Herre. Sie traten mit dem Song „Skyline“ aus ihrem neuen Album „ALLES LIEBE“ auf und brachten gemeinsam mit Hava und Dardan den Freundeskreis-Klassiker „Mit dir“ exklusiv auf die Bühne. Der Song feiert – genau wie die 1LIVE Krone – in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum. Zartmann und Ski Aggu setzten mit „wie du manchmal fehlst“ und Zartmanns Solo-Performance von „eehhhyyy“ einen weiteren Höhepunkt des Abends. Abgerundet wurde das Line-up von Provinz, die „Draußen ist Krieg“ feat. $oho Bani auf die Bühne brachten.

Neben den Auszeichnungen und Live-Auftritten nutzte die Jubiläumsausgabe natürlich auch die Gelegenheit, auf die beeindruckende Geschichte der 1LIVE Krone zurückzublicken. In einem Zusammenschnitt wurde ein Vierteljahrhundert 1LIVE Krone rekapituliert – legendäre Auftritte, emotionale Dankesreden und unvergessliche Momenten ließen die Geschichte des Publikumspreises lebendig werden.

„Die 25. 1LIVE Krone war ein außergewöhnlicher Moment für uns alle. Es ist nicht nur ein weiteres Jubiläum, sondern ein gefeierter Meilenstein in der Geschichte dieses einzigartigen Preises“, so Schiwa Schlei, Leiterin von 1LIVE und COSMO. „Die Künstlerinnen und Künstler, die heute hier stehen, sind ein Spiegelbild der Vielfalt und Dynamik der deutschen Musikszene. Wir sind stolz, gemeinsam mit ihnen diesen besonderen Abend zu erleben und die große Leidenschaft des 1LIVE Publikums für Musik zu feiern. Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns auf diesem Weg begleitet haben – auf die nächsten 25 Jahre!“

Hunderte Sektor-Hörerinnen und Hörer, die zuvor bei 1LIVE exklusive Tickets gewonnen hatten, erlebten die Show hautnah im Bielefelder Lokschuppen. Andere verfolgten das Event im WDR Fernsehen, im Radio oder YouTube-Live-Stream. Im Anschluss an die Preisverleihung ließen die Acts und prominente Gäste die Nacht bei der legendären Krone-Aftershow-Party ausklingen.

Die Preisverleihung läuft am 7.12. um 1:20 Uhr im Ersten, darüber hinaus steht die Show für 30 Tage in der ARD Mediathek auf Abruf zur Verfügung.

