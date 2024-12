WDR Westdeutscher Rundfunk

25. Jubiläumsausgabe: Ski Aggu, Nina Chuba, Provinz u.v.m. bei der 1LIVE Krone in Bielefeld

Köln (ots)

Morgen, am 5. Dezember, ist es soweit: Die 1LIVE Krone, Deutschlands größter Musikpreis, wird live aus Bielefeld verliehen. Neben der Ehrung herausragender Künstlerinnen und Künstler verspricht die 25. Jubiläumsausgabe ein musikalisches Programm mit Auftritten der angesagtesten Künstlerinnen und Künstlern der deutschen Musikszene. Auf der Bühne stehen unter anderem Querbeat, Nina Chuba, Joy Denalane & Max Herre, Zartmann, Ski Aggu und Provinz.

Am Abend wird außerdem der Sonderpreis der 1LIVE Krone an die Beatsteaks vergeben und der Preis für die „Beste Unterhaltung“ an Felix und Toni Kroos verliehen. Durch den Abend führt Moderatorin Jeannine Michaelsen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich außerdem auf einige Überraschungen freuen, die exklusiv während der Show enthüllt werden.

Fans und Interessierte können die Show live ab 20:15 Uhr im WDR Fernsehen, im Stream auf 1live.de, im Radio bei 1LIVE und in der ARD Mediathek verfolgen. Am 7.12. läuft die Preisverleihung um 1:20 Uhr im Ersten, darüber hinaus steht die Show für 30 Tage in der ARD Mediathek auf Abruf zur Verfügung.

Pressematerial von der 1LIVE Krone ist in der Nacht sukzessive ab circa 00:00 Uhr unter diesem Link und unter ard-foto.de verfügbar.

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell