80 Meter tauchen mit einem Atemzug – ARD-Doku über die Superkraft des Atmens

„Breathwork“ und spezielle Atemtechniken sind zu einem Trendthema in der Sport- und Yogawelt geworden. In Atem-Kursen fragen sich zahlreiche Menschen: Wie atme ich richtig? Wie hilft Atem bei Stress? Ist der eigene Atem eine geheime Superkraft, die in uns schlummert und nur durch das richtige Training aktiviert werden muss? Die Dokumentation „Atmen – Breathe Your Life“ taucht ein in die Welt des Atmens und erzählt in faszinierenden Bildern vom Motor unseres Lebens. Abrufbar ist sie ab dem 12. Dezember in der ARD Mediathek.

„Der richtige Atem kann dein Leben komplett verändern. Er kann das Unmögliche möglich machen, jeder kann es!“, sagt der Atem- und Mentalcoach vom SV Werder Bremen, Yasin Seiwasser. Der ehemalige MMA-Europameister und Ex-Bodyguard der saudi-arabischen Königsfamilie trainiert Profisportlerinnen und Sportler, um sie in Topform zu bringen. „Am Anfang hat man schon ein bisschen Zweifel“, sagt Marco Friedl, Kapitän vom SV Werder Bremen. „Aber die Erfolge haben nicht nur mich, sondern die ganze Mannschaft überzeugt.“

Ein weiteres Beispiel in der Dokumentation ist Anna-Karina Schmitt. Sie taucht mit nur einem Atemzug über 80 Meter tief. „Ab einem gewissen Punkt fängt man an, immer schneller nach unten zu sinken. Dabei ist es im Kopf ganz still und man ist voll konzentriert im Hier und Jetzt.“ Erst kürzlich hat sie den Weltrekord für Apnoe-Tauchen im See geholt, und das trotz ihrer Krankheit: Multiple Sklerose. Atmen, Yoga und Freitauchen haben ihr geholfen, die Symptome in den Griff zu bekommen.

In der Dokumentation nehmen die beiden Regisseurinnen Rebecca Kirkland und Tanja Reinhard die Zuschauenden mit auf eine spannende Entdeckungsreise rund um das scheinbar Selbstverständlichste der Welt – unser tägliches Atmen.

