WDR Westdeutscher Rundfunk

ONE zeigt BBC-Erfolgsserie "Sister Boniface" erstmals auf Deutsch

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

ONE strahlt ab Januar 2024 als deutsche Erstausstrahlung die BBC-Krimiserie „Sister Boniface“ aus. Die heitere britische Krimiserie wird ab dem 10.01.2024 immer mittwochs um 20:15 Uhr gezeigt. In der ARD Mediathek stehen die Folgen 30 Tage nach Sendedatum zur Verfügung. Alle Folgen gibt es auch im Zweitkanalton (deutsch / englisch).

Im Mittelpunkt steht die Vespa fahrende katholische Nonne, die Verbrechen aufklärt: Schwester Boniface (Lorna Watson). Es sind die 1960er Jahre und die Spurensicherung der Polizei ist rudimentär. Zum Glück haben die Einwohner von Great Slaughter eine Geheimwaffe, nämlich Schwester Boniface. Wenn es Beweise zu finden gibt, wird Boniface sie finden, mit ein wenig Hilfe des schneidigen Detective Inspector Sam Gillespie (Max Brown) und des zugeknöpften Detective Sergeant Felix Livingstone (Jerry Iwu).

Neben „Sister Boniface“ startet ONE ab 10.01.2024 mit der britischen Krimiserie „Grantchester“ (ITV-Krimi-Serie, GB 2014-2019). Gezeigt werden die ersten 4 Staffeln ebenfalls ab dem 10.01.2024 jeweils mittwochs ab 21 Uhr. Auch hier stehen die Folgen 30 Tage nach Sendedatum in der ARD Mediathek zur Verfügung und im Zweitkanalton (deutsch / englisch).

Wir schreiben das Jahr 1953, und Sidney Chambers (James Norton) ist Vikar von Grantchester, einem Dorf in der Nähe von Cambridge. Sidney führt ein ruhiges Leben. Oder zumindest war es das - bis zu dem Moment, in dem ein Mord auf ihn zukommt. Sidney wird auf seiner Reise in diese dunkle Welt von dem liebenswürdigen, aber weltmüden Kriminalinspektor Geordie Keating (Robson Green), dem naiven, aber wohlmeinenden Priester Leonard Finch (Al Weaver) und seiner strengen und ständig missbilligenden Haushälterin Mrs Maguire (Tessa Peake-Jones) begleitet. Aber das Verbrechen ist nicht das einzige, was Sidney beschäftigt. Sidney ist in die geistreiche, schöne Amanda (Morven Christie) verliebt, doch seine Hoffnungen, ihr Herz jemals zu gewinnen, haben sich zerschlagen seit er Geistlicher geworden ist.

Die ersten beiden Folgen von „Sister Boniface“ stehen für akkreditierte Journalist:innen bereits jetzt im WDR-Vorführraum zur Verfügung. Besuchen Sie dazu die Presselounge: presse.wdr.de

Fotos unter www.ard-foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell