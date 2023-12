WDR Westdeutscher Rundfunk

"Mensch, Hirschhausen!" – Das Soloprogramm von Eckart von Hirschhausen

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Dr. Eckart von Hirschhausen präsentiert den Abschluss seiner erfolgreichen Bühnentour in einer bunten 90-minütigen TV-Show, die alle Facetten seines Könnens vereint (Das Erste, 5. Januar 2024, 22:20 Uhr).

In "Mensch, Hirschhausen!" entfaltet der prominente Arzt, Showmoderator und leidenschaftliche Wissenschaftsvermittler das, was ihn als Live-Künstler auszeichnet: Medizin, Unterhaltung und Menschsein auf ungewöhnliche Art zu verbinden. Mit seiner Bandbreite aus Kabarett, Zauberei und Musik gestaltet Hirschhausen im schönen Ambiente der historischen Essener Lichtburg einen außergewöhnlichen Abend voller Vielfalt, Humor und Tiefgang.

"Es freut mich außerordentlich, mein Soloprogramm im Ersten zeigen zu können. Wer mich als Samstagabendmoderator oder durch meine Dokumentationen kennt, erlebt jetzt eine andere Facette, die seit 30 Jahren meine große Leidenschaft ist: Live-Unterhaltung, direkte Begegnung mit dem Publikum, viel Improvisation und persönliche Geschichten, die hoffentlich nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz berühren. Ein Abend mit ‚Haha‘ und ‚Aha‘-Erlebnissen, mit Relevanz und Firlefanz, eben typisch Mensch - typisch Hirschhausen."

Angefangen von den ersten Auftritten im Familienkreis über Straßenzauberei und großen Bühnen wie der Berliner Waldbühne erzählt Hirschhausen auch davon, was ihm neben dem Lachen als Medizin heute ein besonderes Herzensanliegen ist: Der Erhalt unserer Lebensgrundlagen und die "planetare Gesundheit", sprich die Zukunft von uns Menschen auf einer gesunden Erde. So gibt es in "Mensch, Hirschhausen!" auch leisere, nachdenklichere Töne und immer wieder auch viel Selbstironisches. "Seit meiner Doku über ADHS wissen ja alle, wie mein Schreibtisch aussieht! In meiner Kabarettnummer ‚Ich habe zu viel Zeug‘ schmeißen sich die Leute weg, weil ich erzähle, wie schwer mir das Wegschmeißen fällt. Darin erkennt sich jeder wieder. Und ich muss mir gar nichts groß ausdenken – es ist direkt aus meinem Leben gegriffen!"

Über Dr. Eckart von Hirschhausen: Dr. Eckart von Hirschhausen ist nicht nur Arzt, Buchautor und TV-Moderator, sondern auch einer der erfolgreichsten Live-Entertainer Deutschlands. "Mensch, Hirschhausen!" ist ein Spiegelbild seiner Vielseitigkeit und verspricht einen Abend voller Emotionen und Erkenntnisse.

Eine Produktion der Hirschhausen media GmbH.

Redaktion WDR: Carsten Wiese

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell