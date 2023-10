WDR Westdeutscher Rundfunk

„Türen auf mit der Maus“-Aktionstag begeistert um die 250.000 Interessierte

Köln

So macht Lernen und Erleben Spaß! Am „Türen auf mit der Maus“-Tag am 3. Oktober konnten auch in diesem Jahr alle Besucherinnen und Besucher wieder viel Wissenswertes zum Staunen und Schmunzeln entdecken. Auf der Suche nach „Wertvollen Schätzen“ – dem Motto der Aktion - wurden die Familien und Kinder an vielen Orten in ganz Deutschland fündig: Für um die 250.000 Interessierte öffneten sich Türen von Betrieben und Institutionen, die für sie sonst verschlossen bleiben.

712 Veranstalterinnen und Veranstalter konnte der WDR zum Mitmachen als Gastgeberinnen und Gastgeber gewinnen und dadurch den direkten Austausch mit den großen und kleinen „Schatzsucher:innen“ ermöglichen: Einen ganzen Tag lang wurden die unterschiedlichsten Unternehmen und Einrichtungen von wissensdurstigen Kindern und Familien besucht. Überall wurden Löcher in den Bauch gefragt.

Denn wie soll man sonst verstehen, warum Tiere im Bionicum in Nürnberg leuchten, was im Europäische Parlament in Straßburg passiert und wie Demokratie funktioniert, womit es der Abwasserverband in Braunschweig schafft, aus gereinigtem Wasser einen „Schatz“ zu machen und wie sich die vielen forschenden Erwachsenen am Fraunhofer-Institut in Stuttgart die Zukunft vorstellen?

Industrieklettern in Leverkusen, Zugvogel-Beobachtungen auf der Hallig Hooge und das Kinder- und Jugendhospiz in Köln – so unterschiedlich die Schätze hinter all den Türen auch waren, so groß war der Besucherstrom. Maus-Sachgeschichten einmal live erleben und mit den Gastgeberinnen und Gastgebern in direkten Kontakt kommen - das hatte auch in diesem Jahr eine große Anziehungskraft für die Kinder und ihre Familien.

Acht Maus-Reporterinnen und Reporter besuchten ausgewählte Veranstaltungen des Aktionstages, der bereits zum zwölften Mal stattfand. Zusammen mit den Kindern konnten sie experimentieren, malen, klettern, lernen, beobachten, programmieren und vor allem Spaß haben!

Ein voller Erfolg waren auch der Themenschwerpunkt „Wir lieben die Maus“, der in diesem Jahr erstmals im WDR Fernsehen stattfand: Schalten von wertvollen Schatztüren, Mauszeitreisen und die Sendung „Lokalzeit extra“ am Abend, die mit dem „Türen auf mit der Maus“-Extra sehr gute Resonanz beim Publikum hervorgerufen hat. Auch das WDR- Tonstudio in der Kölner Philharmonie und das MausLive-Studio waren bei dem Thementag dabei, ebenso WDR 2, die einen monothematischen Maus-Tag hatten.

Die Anmeldung zu „Türen auf mit der Maus“ am 3. Oktober 2024 ist ab März 2024 auf die-Maus.de möglich.

Die Premiere des WDR-Aktionstages „Türen auf mit der Maus“ war 2011 anlässlich des 40. Geburtstags der Maus. Seitdem öffnen jedes Jahr überall in Deutschland Maus-Fans Türen, hinter denen sich etwas Interessantes verbirgt und die sonst verschlossen sind.

Alle Informationen zu „Türen auf mit der Maus“ 2023 sind online auf die-maus.de zu finden. Hier finden sich auch Impressionen vom Tag selbst.

Redaktion „Türen auf mit der Maus“: Anja Myriam Anton und Susanne Kuttler

