WDR Westdeutscher Rundfunk

Spürnasen aufgepasst: Türen auf mit der Maus hebt am 3. Oktober „Wertvolle Schätze“

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Augen auf, Rucksack gepackt und los geht’s zur Schatzsuche! Für den bundesweiten Aktionstag „Türen auf mit der Maus“ am 3. Oktober 2023 konnte der WDR Betriebe und Institutionen gewinnen, die besondere „Schätze“ herstellen, ausstellen oder daran forschen. In ganz Deutschland öffnen diese jetzt ihre Türen für Kinder und Familien und lassen sich vor den staunenden Augen über die Schulter schauen. Die Maus hat dafür eine extra „Schatzkarte“ vorbereitet, an der sich Groß und Klein bestens orientieren können. Über 700 Türen können von Kinderhand geöffnet werden und damit über 700 Schätze gehoben werden. Was für Erwachsene im Alltag und Berufsleben ganz normal ist, kann für Kinder einen besonderen Glanz haben. Auf Entdeckungsreise mit der Maus heben die Kinder so einen Schatz nach dem anderen ans Licht.

Wir lieben die Maus

Beim WDR Fernsehen steht erstmalig der ganze Tag im Zeichen der Maus: Mit Schalten von wertvollen Schatztüren, Mauszeitreisen und der Sendung „Lokalzeit extra“ am Abend. Auch das WDR- Tonstudio in der Kölner Philharmonie und das MausLive-Studio schließen sich dem Thementag an, ebenso WDR 2, wo es am 3. Oktober einen monothematischen Maus-Tag gibt.

„Wertvolle Schätze“ gibt es viele in Deutschland: In Brandenburg wartet der wilde Wald Wannichens auf seine Entdecker:innen, leuchtende Tiere kann man im Bionicum in Nürnberg bestaunen, in Straßburg lernt man viel über die Zusammenarbeit verschiedener Länder im Europäischen Parlament, und das Fraunhofer-Institut in Stuttgart zeigt außergewöhnliche Orte, an denen für die Zukunft geforscht wird. Besonders nah am diesjährigen Motto der „Wertvollen Schätze“ sind alle Entdeckerinnen und Entdecker am Ufer des Rheins: Hier geht es, ausgestattet mit Goldwaschpfannen, auf eine Expedition, um das „Rheingold“ zu waschen.

Was es alles am Aktionstag „Türen auf mit der Maus“ zu entdecken gibt und welche Sachgeschichten Kinder und Familien live erleben können, steht auf die-maus.de. Mit etwas Glück findet sich noch eine offene Tür im Umkreis.

„Deine Sendung Türen auf #mit der Maus“ am 3. Oktober um 12.35 Uhr im KiKA

Bei der KiKA-Mitmachaktion durften die jungen Zuschauer:innen für eine Sonderausgabe der Maus-Sendung bestimmen, über welche „Wertvollen Schätze“ sie mehr erfahren möchten.

Bis Ende August konnte hierzu auf KiKA.de ausgewählt werden, welche „Türöffner“ das Maus-Team besuchen soll. Die Moderator:innen Siham, Jana, Johannes und André ziehen los und präsentieren am 3. Oktober um 12.35 Uhr in „Deine Sendung Türen auf #mit der Maus“ drei Sachgeschichten zum Voting, für die es die meisten Stimmen gab: Eisenbahn-Tunnelbaustelle, Leuchtende Tiere und Ausbildungszentrum Handwerk lagen dabei vorne.

Alle Informationen zu „Türen auf mit der Maus“ 2023 sind online auf die-maus.de zu finden. Hier finden sich auch Impressionen vom Tag selbst.

Redaktion „Türen auf mit der Maus“: Anja Myriam Anton und Susanne Kuttler

www.ard-foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell