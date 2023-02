Der politischste Rosenmontagszug Deutschlands – zu sehen im Ersten, im WDR und bei ONE

Köln (ots) - Rosenmontag in Köln, da darf die Maus nicht fehlen! In diesem Jahr fährt sie als Ehrengast auf dem neu gebauten Kinder-Wagen der Roten Funken mit und wird dabei einen besonderen Kopfschmuck tragen: ein speziell für sie angefertigtes „Krätzchen“. Wie das entstanden ist, zeigt die Sachgeschichte in der „Sendung mit der Maus“ am Karnevalssonntag, ...

mehr