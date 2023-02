WDR Westdeutscher Rundfunk

Die Maus beim Kölner Rosenmontagszug: So bereitet sie sich vor

Köln (ots)

Rosenmontag in Köln, da darf die Maus nicht fehlen! In diesem Jahr fährt sie als Ehrengast auf dem neu gebauten Kinder-Wagen der Roten Funken mit und wird dabei einen besonderen Kopfschmuck tragen: ein speziell für sie angefertigtes „Krätzchen“. Wie das entstanden ist, zeigt die Sachgeschichte in der „Sendung mit der Maus“ am Karnevalssonntag, 19. Februar 2023.

Christoph Biemann war dabei: „Was ist ein Krätzchen? Zugegeben, vor ein paar Wochen wusste ich das auch nicht. Ein Krätzchen ist eine Kopfbedeckung von Karnevalisten. Dass die Maus eingeladen wurde, beim Rosenmontagszug auf dem Wagen der Roten Funken dabei zu sein, ist eine große Ehre. Und damit sie auch dazu passt, hat sie ein Krätzchen bekommen, das Liane Gramsch-Rudolph extra für sie geschneidert hat.“

Schneidermeisterin Liane Gramsch-Rudolph freut sich: „Das war für uns etwas ganz Besonderes, als die Maus hier bei uns im Geschäft erschien. Wenn sie reinkommt und sich bewegt, wird man selbst wieder zum Kind. Für uns war es eine ganz besondere Ehre, das Krätzchen für die Maus zu fertigen. Das war viel größer und musste von der Form an ihren Kopf angepasst werden. Da mussten wir schon besondere Maßnahmen ergreifen, damit das Krätzchen auch auf dem Kopf der Maus sitzen bleibt.“

Die Sachgeschichte „Krätzchen“ ist zu sehen in „Die Sendung mit der Maus“

Sonntag, 19. Februar 2023, 8.25 Uhr, Das Erste, in der ARD Mediathek und der MausApp sowie unter die-maus.de.

Die Sachgeschichte steht im Vorführraum der WDR-Presselounge für akkreditierte Journalist:innen zur Verfügung. Fotos dazu finden Sie unter ard-foto.de

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell