DoldeMedien Verlag GmbH

Campsite Award 2023: Die schönsten Campingplätze Europas werden zum siebten Mal prämiert

Stuttgart (ots)

Camping zählt auch 2023 zu den angesagtesten Urlaubsmöglichkeiten, um wertvolle Zeit alleine, zu zweit, mit der Familie oder Freunden zu verbringen. Mittlerweile zeichnen sich Campingplätze durch Vielfältigkeit und Einzigartigkeit aus und genau dies möchte der DoldeMedien Verlag mit den 33 Kategorien prämieren. Der Campsite Award, der bereits zum siebten Mal verliehen wird, bietet eine optimale Übersicht für Urlauber, denn die Kategorien und Kriterien für die Auszeichnung orientieren sich an den verschiedensten Bedürfnissen für erholsame Campingferien.

Expertenwissen und Inspirationen dazu veröffentlicht der DoldeMedien Verlag seit mehr als 30 Jahren zum Beispiel in Magazinen wie "Reisemobil International", "Camping, Cars & Caravans", "CamperVans" und "Traumziele für Camper".

Rund 90 Campingplätze haben sich um einen Award 2023 beworben. Die Kategorien "Restaurant - Gastronomie" und "Freizeitangebot für Kinder (0-14 Jahre)" gewinnt Euro Camp "Wilder Kaiser". Die Kategorie "Wellness - Erholung" und "Wellness - Regeneration" konnte "Max 1 - Thermalcamping mit Genuss für sich entscheiden. An die Spitze der neuen Kategorie "Die besten City Camps" wurde Knaus Campingplatz Koblenz**** gewählt. Die beliebte Kategorie "Camping mit Hund" konnte Camping Hümmlinger Land gewinnen. Die Leserinnen und Leser haben den Campingpark Hüttensee zum Gewinner der Kategorie "Bester Angelplatz" bestimmt. Camping Resort Zugspitze gewinnt die Kategorien "Feste Unterkünfte - Miet-Bungalows" und "Bester Platz fürs Wandern".

Das Ravensburger Spieleland Feriendorf konnte sich zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz in der Kategorie "Kinder-Animation" sichern. Der See-Campingpark Neubäuer See siegt in den Kategorien "Sanitäranlagen Design", "Sanitäranlagen Funktionalität" und "Lage Landschaftspanorama". Camping Seeblick Toni Kramsach gewinnt die Kategorie "Freizeitangebot für Jugendliche und junge Erwachsene (15-24 Jahre)" und Berau am Wolfgangsee die Kategorie "Bester Platz fürs Schwimmen". Gleich drei Kategorien konnte das Zugspitz Resort Camping 5* für sich entscheiden: "Landschafts-Architektur", "Freizeitangebot für Best-Ager (50+ Jahre)" sowie "Bestes Gesamtangebot".

Alle Gewinner sowie die Zweit- und Drittplatzierten sind auf der Website www.campsite-award.com/gewinner-2023/ veröffentlicht.

Original-Content von: DoldeMedien Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell