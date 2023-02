WDR Westdeutscher Rundfunk

„D’r Zoch kütt“ – Der Kölner Rosenmontagszug im WDR und im Ersten

Köln (ots)

Die Vorfreude auf den ersten Rosenmontagszug nach der Corona-Pause ist riesig. Für das WDR-Publikum gibt es bei den Übertragungen aus Köln einige Neuigkeiten. Schon um 8.55 Uhr startet das WDR Fernsehen die Live-Übertragung aus dem rechtsrheinischen Köln-Deutz mit einem Vorprogramm vom Startpunkt direkt am Ottoplatz. Sabine Heinrich und Guido Cantz begrüßen hier das Kölner Dreigestirn, den Präsidenten des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, sowie Zugleiter Holger Kirsch. Marita Köllner präsentiert Brings, Höhner und Paveier mit ihren Sessions-Hits vor Ort und greift diesmal auch selbst zum Mikrofon.

Live und in voller Länge kommentieren Guido Cantz und Karnevalslegende Wicky Junggeburth den Zug (Motto: „Ov krüzz oder quer“) im WDR Fernsehen. Für Wicky Junggeburth ist es nicht nur wegen des 200-jährigen Kölner-Karneval-Jubiläums eine besondere Live-Übertragung: Er meldet sich zum letzten Mal aus der Kommentatoren-Kabine. Junggeburth bleibt dem Rosenmontagszug aber auch weiterhin in einer als Brauchtums-Experte erhalten. Der Prinz Karneval von 1993 ist ein Fachmann für den Kölschen Fastelovend, den er den Menschen im WDR Fernsehen seit seinem ersten Einsatz am Rosenmontag 1996 auf unvergleichliche Art näher bringt. Seit 2015 kommentiert er an der Seite von Guido Cantz.

Vom Zugleiterwagen aus hat Anna Planken den Überblick über beide Rheinseiten. Die Moderatorin des ARD-Morgenmagazins ist erstmals im Zug dabei und berichtet für die Liveübertragung direkt vom Festwagen aus. WDR2-Fußballexperte Sven Pistor sammelt während der rund sechsstündigen Live-Sendung in Wohnungen und auf Balkonen Eindrücke mit Blick auf den „Zoch“. Wer am Zugweg wohnt, kann Sven Pistor und sein Team einladen (Kontakt: allewollenpistor@wdr.de). Mit Eindrücken aus dem feiernden Köln meldet sich Reporterin Svenja Kellershohn.

Für die 90-minütige Übertragung im Ersten kommentieren wieder Thorsten Schorn und Monika Salchert den Kölner Rosenmontagszug. Zum ersten Mal als Reporter dabei ist Komiker Dave Davis. Er liefert Stimmungsbilder aus dem närrischen Volk vom ungewöhnlichen Startplatz des Zuges in Köln-Deutz.

Die Höhepunkte der Zugübertragung im Ersten werden auch in einer Gebärden-Übersetzung angeboten und sind – genauso wie die WDR-Sendung –

im Anschluss in der ARD Mediathek zu finden.

Jeck Cam zeigt alle Gruppen und Karnevalsgesellschaften

Der WDR bietet auch in diesem Jahr einen Service für alle im Karneval aktiven Vereine. Es gibt eine fest installierte „Jeck Cam“ an der Zugstrecke für den Rosenmontagszug und die Schull- un Veedelszöch, die durchgehend alle Jecken zeigt. Bereits während des Zuges sind die Videos jeder Gruppe und Karnevalsgesellschaft unter karneval.wdr.de abrufbar und können auch in sozialen Netzwerken geteilt werden.

Sendehinweise für die Zugübertragungen am 20. Februar 2023:

Rosenmontagszug aus Köln:

WDR Fernsehen: 9.00 bis 15 Uhr: Vorprogramm und Rosenmontagszug

Das Erste: 14.00 bis 15.30 Uhr: Die Highlights

Rosenmontag berichtet auch @wdrjeck aktuell vom karnevalistischen Geschehen und zeigt das Programm „Rosenmontagszug Köln 2023“ im Livestream bei @wdrjeck auf Facebook.

Redaktion: Daniel Boltjes

