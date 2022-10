Straubinger Tagblatt

Größter Hemmschuh der Konjunktur bleibt die Inflation

Straubing (ots)

Größter Hemmschuh bleibt die Inflation, die die Ampel etwa mit den Strom- und Gaspreisbremsen zu senken versucht. Doch das wird nicht verhindern, dass die Binnennachfrage deutlich nachlässt. Von knapp einem Prozent Rückgang beim privaten Konsum geht der Minister für 2023 aus. Das ist dramatisch, denn in den vergangenen Krisen haben die Verbraucher stets Schlimmeres verhindert, diesmal fallen sie aus. Was nun? Beklagen, dass der Wohlstand schrumpft? Das wird er. Abfinden sollte man sich nicht damit, sondern alles beseitigen, was den Standort Deutschland über den Krieg und seine Folgen hinaus bremst. Konsequenter Bürokratieabbau ist da nur ein Beispiel.

