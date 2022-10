Straubinger Tagblatt

Flüchtlingsgipfel - Großes Herz und sichere Grenzen

So wäre gerade jetzt die Zeit, einen neuen Anlauf zu unternehmen, in Europa eine gemeinsame Linie im Asylwesen zu kommen. Denn gerade jetzt besteht die Gefahr, dass skrupellose Machthaber wieder versuchen, Flüchtlinge zu missbrauchen, um Demokratien zu destabilisieren und Druck auf sie auszuüben. Erst rund ein Jahr ist es her, dass der weißrussische Diktator Alexander Lukaschenko Tausende Flüchtlinge einfliegen ließ, und versuchte, sie über die polnische Grenze in die EU zu schicken. An den Zäunen kam es zu dramatischen Szenen. Damit wollte sich Putins Verbündeter für Sanktionen gegen sein Land "rächen". Auch wenn die Flüchtlingszahlen enorm sind: Es ist kein "neues 2015", das sich gerade abspielt. Damit aber die Stimmung nicht kippt in Deutschland und Europa, wenn es wirklich zum Fluchtwinter kommt, braucht es neben großen Herzen auch sichere Grenzen.

