Naturnah Möbel

Volkskrankheit Schlafstörung

Zirbenholz als natürlicher Helfer gegen Schlafprobleme?

Leipzig (ots)

Sehr viele Menschen kennen es: Durch- und Einschlafprobleme, schlechte Schlafqualität, Erschöpfung und Müdigkeit am Tage. Fakt ist, Schlafzimmer aus Zirbenholz können Abhilfe schaffen und die Basis für eine naturnahe Schlafumgebung sein. Wie geht das?

Darum ist guter Schlaf so wichtig

Vor allem in der heutigen, doch recht stressigen Zeit kommen Entspannung und Erholung viel zu kurz. Es ist nicht immer einfach, Familie, Beruf und Freizeit unter einen Hut zu bekommen. Umso wichtiger ist es demnach, dass im nächtlichen Schlaf eine lange und tiefe Erholungsphase genutzt werden kann, um mit neuer Energie in den nächsten Tag zu starten. Während des Schlafens erholt sich der Körper und verarbeitet die Eindrücke des am Tage Erlebten. Lebenswichtige Regenerations-, Stoffwechsel- und Abwehrvorgänge sind außerdem im Gange.

Wie kann mir Zirbenholz helfen, gesünder zu schlafen?

Wie so oft stellt die Natur Wertvolles bereit, um auf natürliche Weise die Gesundheit zu fördern - so auch den gesunden Schlaf. Neben bekannten Mitteln, wie Lavendel oder Baldrian, hat auch die Zirbelkiefer Bewährtes zu bieten. Der robuste Nadelbaum wächst und gedeiht in den obersten Regionen der Alpen. Das feine Holz verfügt über Harzkanäle, welche Pinosylvin enthalten. Dieser herrliche Duftstoff schützt das Holz vor dem Austrocknen und hat eine antibakterielle Wirkung. Der harzig-würzige Duft, welcher bei naturbelassenen Möbeln über Jahrzehnte anhält, kann das vegetative Nervensystem positiv beeinflussen und somit die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Schlafqualität von uns Menschen, aber auch Haustieren, fördern.

Möbel oder Innenraumverkleidungen aus Zirbenholz findet man heute in vielen Umgebungen. Bekannt ist es vor allem in traditionellen Gaststuben, aber auch im Wellnessbereich oder in modernen Wohn- und Schlafzimmern.

Maximilian Moser, Professor an der Medizinischen Universität Graz, hat die Eigenschaften der Zirbe, die so bei kaum einem anderen Baum zu finden sind, genau untersucht. Er ist sich sicher, dass die heilsame Wirkung der Zirbe unsere Lebensqualität nachhaltig verbessern kann.

Welche Auswirkung hat es also, wenn man sich diese Eigenschaften im eigenen Schlafzimmer zunutze macht?

Studien belegen, dass Probanden, welche in Zirbenholzbetten schliefen, in der Nacht eine niedrigere Herzfrequenz aufwiesen, als in herkömmlichen Betten. Der Körper profitiert somit während des Schlafes von einer längeren Tiefschlafphase.

Und das auf ganz natürlichem Weg - ohne chemische Arzneimittel.

Zirbenholz ist ein sehr leichtes und relativ weiches Holz mit einer gleichmäßig lebendigen Maserung - optimal auch für die Schlafräume der Kinder geeignet. Vor allem an großen Möbelflächen, wie dem Kleiderschrank oder einer Wandverkleidungen, kommt die charakteristische Maserung sehr schön zur Geltung.

Neben den genannten Eigenschaften kann der Duft der Zirbe aktiv gegen Motten wirken und sogar schimmelhemmend wirken. An der Universität Salzburg wurde bei einem Versuch festgestellt, dass bei Zirbenholz aufgrund der enthaltenen Terpene nach 14 Stunden kaum noch Bakterien eines angebrachten Bakterienstammes festgestellt werden konnten. Kaum ein natürlicher Rohstoff kann solche Superkräfte aufweisen.

Ein Leben in Balance - Ein Schlafzimmer aus Zirbe als natürliches Einschlafwunder

Das Praktische mit dem Schönen verbinden und seine nächtliche Balance finden. Wer einmal in einem gemütlichen Zirbenbett geschlafen hat, möchte es nicht mehr missen wollen.

Schlafzimmer, welche aus Zirbenholzmöbeln bestehen, bringen, neben dem Erholungsfaktor, eine harmonische Optik und wohlige Wärme in das heimische Schlafzimmer.

Ein stimmig, zueinander passendes Möbel-Ensemble für das Schlafzimmer findet man mit dem Schlafzimmer BALANCE aus dem Hause Naturnah Möbel. Das Familienunternehmen ist von den einmaligen Eigenschaften des Zirbenholzes überzeugt und möchte diese mit naturbewussten und gesundheitsorientierten Menschen teilen.

Wichtig bei der Herstellung der Massivholzmöbel ist, dass das Holz chemisch unbehandelt bleibt, um seine ganze Kraft zu entfalten. Lackiertes Zirbenholz hätte beispielsweise keinerlei Möglichkeit, den wunderbaren Duft samt seiner Wirkung nach außen zu tragen.

Das Wohlergehen der Kunden liegt dem Familienunternehmen sehr am Herzen. Aus diesem Grund sorgt Naturnah Möbel mit dem Schlafzimmer BALANCE für das wohl beste Schlaferlebnis in den heimischen Schlafräumen.

Und das, Nacht für Nacht.

Schlafen Sie gut - mit der Kraft der Zirbe.

