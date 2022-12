NRW-Adventskonzert 2022 aus Bonn: WDR überträgt live im Fernsehen

Köln (ots) - Am 16. Dezember ist der Tod der Iranerin Jina Mahsa Amini genau drei Monate her – ein Ereignis, das die größte Protestbewegung in Iran seit Jahrzehnten auslöste. Das junge internationale Kulturangebot COSMO wird an diesem Tag auf all seinen Kanälen an Aminis Schicksal erinnern und Menschen aus der iranischen Community in Deutschland zu Wort kommen ...

