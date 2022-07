Basica® Energie für mehr Leistungsfähigkeit / Mit dem Doppel-Wirk-Prinzip macht Erfolg richtig Spaß!

Protina Pharmazeutische GmbH

Jeder Mensch strebt auf die eine oder andere Weise nach Erfolg. Zu erreichen, was man sich schon immer gewünscht hat, ist ein gutes und befriedigendes Gefühl. Doch nichts kommt von allein und ist auch kein Zufallsprodukt, sondern meist das Ergebnis von Disziplin und Fokussierung auf die eigenen gesteckten Ziele. Um die erreichen zu können, ist es wichtig, leistungsfähig und körperlich wie geistig fit zu sein. Denn ein hohes Arbeitspensum und viel Verantwortung kosten viel Energie. Ohne körperliche, wie geistige Ausgeglichenheit geht das nicht! Und die beginnt mit einem gut funktionierenden Säure-Basen-Gleichgewicht. Denn nur in Balance kann unser Körper Nährstoffe optimal aufnehmen und verwerten. Um diese herbeizuführen, ist die Einnahme von hochwertigen Präparaten wie Basica® Energie mit dem neuen Doppelwirkprinzip für einen vitalen Energiestoffwechsel eine wertvolle Empfehlung. Denn nur wer mit der nötigen Energie versorgt ist, kann beruflich sein Bestes geben und voll durchstarten.

Vom Meeting in die Laufschuhe - Balance auf allen Ebenen

Echte Macher und Performer wollen im Berufsalltag oft das Maximum aus sich herausholen. Doch was kann man tun, um den intensiven und hohen Belastungen standzuhalten, sich nicht vom Stress aus dem Gleichgewicht bringen zu lassen? Wie holt man sich am effektivsten aus einem Energietief heraus? Neben gesunder und ausgewogener Ernährung ist sportliche Betätigung ein Schlüsselelement zu mehr Balance und Energie. Ob Joggen, Radfahren oder Fußballspielen, ob alleine oder in der Mannschaft. Hauptsache in Bewegung bleiben! Mentaler Stress kann durch körperliche Aktivität abgebaut werden. Denn wer im Berufsalltag viel Verantwortung trägt und sich hohe Ziele steckt, sollte seinem Geist auch regelmäßig Ruhephasen gönnen, um runterzufahren. Durch Aktivität kommt man auf andere Gedanken und baut Stress ab. Das Wechselspiel aus Aktivität und Ruhe bringt´s! Nur so stellt sich die nötige körperliche und geistige Leistungsfähigkeit ein, um Ziele zu erreichen und das Optimum aus sich herauszuholen.

Der basische Schlüssel zum Erfolg

Höher, schneller weiter - ein Leben auf der Überholspur! So ein Tempo hält nur durch, wer auf allen Ebenen ausgeglichen ist und auf ausreichend Energiereserven zurückgreifen kann. Um auch bei Stress und hoher Belastung top fit zu sein, ist die ausgeglichene Säure-Basen Balance dabei der Schlüssel zum Erfolg. Es liegt dabei in unserer eigenen Verantwortung. Wer tagsüber von einem Meeting ins nächste hetzt und auch abends verplant ist, dem fehlt schnell die Zeit, seinen Körper mit frischer und ausgewogener Kost zu versorgen. So sorgen beispielsweise zu viel eiweißreiche Nahrungsmittel wie Fleisch, Wurst, Fisch, Käse, Eier sowie Milch- und Getreideprodukte auf dem Speiseplan für ein Säure-Basen-Ungleichgewicht im Körper und sollten durch basische Lebensmittel, wie Obst, Salat und Gemüse, ausgeglichen werden.

Für die biochemischen Vorgänge in unserem Organismus und deren reibungslosen Ablauf ist das Verhältnis von Säuren zu Basen im Körper jedoch entscheidend. Neben guter Ernährung und Bewegung unterstützen innovative Basenpräparate wie Basica® Energie*, indem sie unseren Energiestoffwechsel unterstützen: Das neue Doppelwirkprinzip mit dem Trinkgranulat im ersten und zwei Kapseln im zweiten Sachet, vereint dabei die Erfahrung aus bewährter Rezeptur mit aktuellen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen. Das basische Trinkgranulat unterstützt mit Zink den normalen Säure-Basen-Haushalt. und schafft beste Voraussetzungen für einen funktionierenden Stoffwechsel. So können die energierelevanten Nährstoffe in den Kapseln optimal verarbeitet werden. Die Kapseln leisten mit den B-Vitaminen B12, B6, B1, B2, Biotin und Kupfer einen Beitrag zu einem gesunden Energiestoffwechsel. Zusätzlich unterstützen weitere Nährstoffe in Basica® Energie Körper und Geist dabei, leistungsfähig zu bleiben.

Durch eine gesunde Ernährung mit vielen frischen Produkten und durch eine ausgewogene Versorgung mit basischen Mineralstoffen und weiteren Vitalstoffen, können wir uns von innen heraus ins Gleichgewicht bringen und den Grundstein für Wohlbefinden und Energie legen. Denn körperlich und geistig ausgeglichen lässt es sich leichter auf die gewünschten Ziele fokussieren - für ein energiegeladenes und erfolgreiches Leben in Balance. Infos: www.basica.com

*Vegan, laktose- und glutenfrei, ohne Zucker und Farbstoffe

