Fernsehfilmfestival Baden Baden: Sonderpreis für "Der König von Köln"

Köln/Baden-BadenKöln/Baden-Baden (ots)

Das Schauspielerensemble der WDR-Produktion "Der König von Köln" ist am 27. November 2020 beim Fernsehfilmfestival Baden Baden mit dem Sonderpreis für herausragende darstellerische Leistung geehrt worden. In der Satire über den Kölschen Klüngel wird ein einfacher Beamter des Bauamts zum Spielball einiger Superreicher, die bei einem geplanten Großbauprojekt das große Geld machen wollen.

Laut der Jury gelinge es den Schauspieler*innen "... virtuos aufzuspielen, ohne Bremse, lustvoll, mitreißend und gleichzeitig verstörend, wenn verlangt. Jeder Charakter wird ausgekostet, immer mit Risiko, wie es sich in der Geschichte widerspiegelt. Ulrich Brandhoff, Judith Engel, Jörg Hartmann, Eva Meckbach, Ernst Stötzner, Serkan Kaya, Joachim Król, Rainer Bock und alle weiteren Kolleg*innen zeigen, was man als Schauspieler*in können kann." Seit 1964 verleiht die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste den Fernsehfilmpreis an deutschsprachige Fernsehfilmproduktionen, seit 1989 im Rahmen des Fernsehfilmfestivals Baden Baden. Ausgezeichnet wird laut Satzung "eine herausragende Produktion, die dem Genre Fernsehfilm inhaltlich und formal wegweisende Impulse gibt".

"Der König von Köln" wurde erstmals am 11. Dezember 2019 im Ersten ausgestrahlt. Redaktion hatte die WDR-Redakteurin Nina Klamroth.

