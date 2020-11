WDR bündelt Videos in der ARD Mediathek

WDR Westdeutscher Rundfunk

Am Montag, 30. November, ist es so weit: Alle Videoangebote des WDR werden unter dem Dach der ARD Mediathek gebündelt. Schon jetzt ist der WDR-Channel in der ARD Mediathek auf den meisten Plattformen wie HbbTV, Amazon Fire TV, Apple TV etc. der zentrale Ausspielort für Videos aus dem WDR, nun zieht auch das Webangebot für Video-on-Demand (VoD) um.

Für die Nutzer*innen der hochwertigen Inhalte des WDR bietet der Umzug viele Vorteile: ein neuer Look und eine übersichtliche Struktur, aber auch individualisiertes Streaming. Darüber hinaus ist das Design der ARD-Mediathek vollständig responsiv, was eine optimale Darstellung sowohl auf großen Bildschirmen wie Smartscreens aber auch auf mobilen Endgeräten wie Smartphones oder Tablets sicherstellt. Zudem richtet sich das VoD-Angebot künftig noch stärker an den Nutzungsgewohnheiten von Streamer*innen aus. So werden Formate verstärkt seriell angeboten und auch zum Binge-Watching bietet die ARD Mediathek die perfekten Voraussetzungen.

Weiterhin werden die Nutzer*innen ihre Lieblingssendungen aus dem WDR-Programm ganz einfach aufrufen können: Über die prominent platzierten Buttons "Sendungen A-Z" und "Sendung verpasst" - und natürlich über die Suche.

Ab Montagabend, 30. November, führt der Navigationspunkt "Mediathek" auf wdr.de direkt auf die Startseite des WDR-Channels in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/wdr/.

