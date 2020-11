WDR Westdeutscher Rundfunk

10 Jahre "Konzert mit dem Elefanten"

Am 28. November feiert der Elefant sein zehnjähriges Konzertjubiläum. Da aktuell im Funkhaus am Wallrafplatz kein Publikum zugelassen ist, kommt das Konzert um 16 Uhr live in die Wohnzimmer - ein Highlight für die ganze Familie!

Seit zehn Jahren besteht die Kooperation zwischen der WDR Musikvermittlung (HA Orchester und Chor) und der PG Kinder und Familie für das "Konzert mit dem Elefanten": Das WDR Funkhausorchester, Elefant, Hase und das Moderations-Duo André Gatzke und Anke Engelke entführen Kinder zwischen drei und sieben Jahren in die Welt der Musik, immer unter einem besonderen Motto, wie "Tierwelt", "Feen und Elfen" oder "Auf hoher See". Einen kleinen Einblick zeigt dieses Best-Of:

Anlässlich des Jubiläums gratuliert Valerie Weber, WDR-Programmdirektorin NRW, Wissen und Kultur: "Herzlichen Glückwunsch zum 10-Jährigen! Das "Konzert mit dem Elefanten" ist seit vielen Jahren ein Highlight für die ganze Familie. Natürlich hätten wir uns gewünscht, die Geburtstagsshow mit Publikum zu feiern. In diesem Jahr ist alles anders, und so geht die Sicherheit unserer kleinen und großen Besucher*innen selbstverständlich vor. Diese besondere Aufführung bieten wir deshalb im WDR-Livestream an. Vielen Dank an dieser Stelle auch und besonders an das WDR Funkhausorchester, Anke Engelke, André Gatzke und last but not least an den blauen Elefanten."

Das "Konzert mit dem Elefanten" zählt zu den beliebtesten Angeboten der WDR Ensembles - Tickets für die Publikumskonzerte sind jedes Jahr innerhalb weniger Tage restlos ausverkauft und für die begleitenden Konzerte exklusiv für Schulen und Kindergärten gibt es lange Wartelisten. Für die große Jubiläumsausgabe war daher erstmals geplant, das "Konzert mit dem Elefanten" nicht nur im heimischen Großen Sendesaal aufzuführen, sondern auch Gastspiele in Bochum zu geben - schließlich begeistern Elefant und Hase Kinder und Eltern in ganz Nordrhein-Westfalen.

Leider muss die große Geburtstagsparty nun anders als geplant stattfinden. Doch besondere Angebote für Kinder sind aktuell wichtiger denn je - deshalb findet das Konzert selbstverständlich trotzdem statt und kann dank der Multimedia-Regie im Sendesaal als "Geisterkonzert" live in alle Wohnzimmer gestreamt werden. Anke Engelke, André Gatzke und das WDR Funkhausorchester bereiten Elefant und Hase eine große Sause und laden alle herzlich ein, mitzufeiern - am 28. November 2020 um 16 Uhr im Livestream unter musikvermittlung.wdr.de, auf der Facebook-Seite des WDR Funkhausorchesters, im YouTube-Kanal "WDR Klassik" oder natürlich in der Elefanten-App.

