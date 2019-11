WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR-Lokalzeit hat "Ideen für den Westen" - Tipps für Berufspendler*innen

Köln (ots)

Wie komme ich entspannter durch den Stau-Monat November in NRW? In einer landesweiten Aktion am kommenden Montag (25.11.2019) bieten die elf Ausgaben der "WDR-Lokalzeit" den gestressten Pendler*innen konkrete Lösungen an. Die Reporter*innen der WDR-Landesstudios haben Ideen gesammelt, wie Berufspendler*innen entspannter zur Arbeit gelangen können. Am Montag werden diese Ideen von Menschen aus dem Westen im Programm des WDR präsentiert. Dass Berufspendler*innen mit den vielen Staus in Nordrhein-Westfalen und den Verspätungen im teuren Bahnverkehr Tag für Tag Probleme haben, wird immer wieder berichtet und ist bekannt. Die Redaktionen der WDR-Landesstudios wollten aber nicht bei der Diagnose stehen bleiben. Sie haben sich deshalb auf die Suche gemacht nach Menschen, die Wege aus der "Pendlerhölle" gefunden haben. Die also Ideen hatten, wie sie besser zur Arbeit kommen. "Die Menschen wollen nicht immer nur sehen und hören, welche Probleme es überall gibt. Sie wollen zumindest eine Idee bekommen, wie eine Lösung aussehen könnte", sagt Gabi Ludwig, Chefredakteurin der WDR-Landesprogramme. "Die kreativen Ideen vieler Menschen in Nordrhein-Westfalen sollen in der Programmaktion gewürdigt werden", so Gabi Ludwig. WDR 2 setzt das Thema vormittags als Schwerpunkt. Abends um 19.30 Uhr zeigen alle Fernseh-"Lokalzeit"-Sendungen Filmbeiträge zum Thema aus ihrem Sendegebiet. Zum Beispiel über Unternehmen, bei denen Home-Office alltäglich ist, über Angestellte, die mit einem Dienstfahrrad am Stau vorbei zur Arbeit fahren oder über die Bahnpendler*innen aus verschiedenen Firmen, die sich jeden Morgen treffen und die gemeinsame Fahrt zum Dienst als eine Art "Stammtisch" nutzen, um so dem Pendlerschicksal etwas Positives abgewinnen können. Das sind nur drei von vielen "Ideen für den Westen", die sich den ganzen Tag über auch in den WDR-Radiowellen wiederfinden werden. Im Netz auf wdr.de können alle Ideen nachgelesen und nachgeschaut werden. Und über ihre Facebook-Seiten stellt die WDR-Lokalzeit den User*innen die Themen zur Diskussion. www1.wdr.de/fernsehen/lokalzeit/ideen-fuer-den-westen-100.html

