Ein Dino wird 100! / TELE 5 feiert vom 08. bis 11. August mit Dino De Laurentiis den erfolgreichsten italienischen Filmproduzenten aller Zeiten

70 Jahre im Filmbusiness, über 150 produzierte Filme: Dino De Laurentiis hat sein Leben dem Film gewidmet! Filmfreaks kennen ihn, war er doch DER Filmproduzent, bei dem alle Fäden zusammenliefen. Der Arnold Schwarzenegger zum Ruhm verhalf und wirklich alles produzierte von Fellinis "La Strada" über "Flash Gordon", einigen Stephen King-Verfilmungen bis hin zu "King Kong", von der kommerziellen Produktion über künstlerische Filme bis hin zum Low Budgetfilm. Der 1919 in Italien geborene Filmmogul verließ im Alter von 17 Jahren die Schule um im Filmbusiness sein Glück zu suchen. 1976 zog er in die USA und stieg weiter zu einem der einflussreichsten Produzenten in Hollywood auf.

Am 08. August wäre der Oscar-Gewinner Dino De Laurentiis 100 Jahre alt geworden. Grund genug, seine besten, größten und verrücktesten Filme zu feiern. Vom 08. bis 11. August huldigt TELE 5 dem Produzenten-Guru mit Filmen wie "Conan der Barbar", "Ein Mann sieht rot", "Flash Gordon", "Orca - Der Killerwal" oder "Wilde Pferde".

Hier das komplette Line-Up des Dino De Laurentiis-Special: Donnerstag, 08. August: 20:15 Uhr: U-571 - Mission im Atlantik (USA, F 2000) 22:25 Uhr: Ein Mann sieht rot (USA 1974)

Freitag, 09. August: 20:15 Uhr: Flash Gordon (USA 1980) 22:30 Uhr: Armee der Finsternis (USA 1992)

Samstag, 10. August: 20:15 Uhr: Orca - Der Killerwal (USA, NL, I 1977) 22:05 Uhr: Conan - Der Barbar (USA 1982)

Sonntag, 11. August: 16:00 Uhr: Die Bounty (USA 1984) 18:05 Uhr: King Kong lebt (USA 1986) 20:15 Uhr: Buffalo Bill und die Indianer (USA 1976) 22:45 Uhr: Wilde Pferde (I, E, F 1973)

