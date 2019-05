WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR Europaforum - Schäuble plädiert für mehr Selbstbewusstsein der EU

Berlin (ots)

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat davor gewarnt, dass die Vielfalt der Möglichkeiten zur Artikulation von Meinung und die Diskussion über Themen nicht zu einer Entscheidungsblockade führen dürften. "In Europa wird immer mehr diskutiert. Da gibt es vor lauter Bedenken irgendwann keine Entscheidungen mehr. Dann könnte der Ruf nach nichtdemokratischen Lösungen kommen - das halte ich für sehr gefährlich", erklärte der CDU-Politiker beim WDR Europaforum in Berlin. Die Europäische Union müsse im Übrigen in vielen Fragen deutlich selbstbewusster gegen Bedenkenträger und Kritiker auftreten; auch, um auf andere positiv zu wirken. "Wenn wir unsere Werte wie etwa Freiheit und Frieden relevant halten wollen, müssen wir sie auch verteidigen", so Schäuble.

