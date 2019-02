WDR Westdeutscher Rundfunk

Neuer "Tatort" aus Dortmund: Drehstart für "Monster" Aylin Tezel noch bis 2020 im Team

Köln, 20. Februar 2019 (ots)

Gestern haben die Dreharbeiten für den "Tatort - Monster" begonnen. Der 15. Fall für das Team der Dortmunder Mordkommission ist schon aufgeklärt: Als die Polizei den Tatort erreicht, sitzt die junge Mörderin direkt neben dem Opfer. Bei den Ermittlungen stoßen die Kommissare Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Nora Dalay (Aylin Tezel) und Jan Pawlak (Rick Okon) auf ein abgründiges Netzwerk, in dem Kinder wie Waren gehandelt werden. Kontakte dazu unterhielt offenbar auch Markus Graf (Florian Bartholomäi), der vermeintliche Mörder von Kommissar Fabers Familie. Das Drehbuch für den "Tatort - Monster" stammt wieder von Jürgen Werner ("Tatort - Tollwut", "Zivilcourage"), Regie führt Torsten C. Fischer ("Polizeiruf 110 - 10 Rosen", "Tatort - Nachbarn"). In Gastrollen sind zu sehen: Luisa-Céline Gaffron ("8 Tage"), Anke Retzlaff ("Wir sind doch Schwestern"), Hansa Czypionka ("Aenne Burda"), Jesse Albert ("Club der roten Bänder"), Klaus Schindler ("Silvia S. - Blinde Wut") u.v.a. "Monster" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH (Niederlassung Köln, Produzentin: Sonja Goslicki) im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks Köln (Redaktion: Frank Tönsmann). Die Dreharbeiten laufen bis 21. März. Der Sendetermin steht noch nicht fest.

Aylin Tezel noch bis 2020 im Team des "Tatort Dortmund"

Aylin Tezel hat sich entschieden, ab 2020 das Team des Dortmunder "Tatort" zu verlassen. Sie war seit Beginn fester Bestandteil des vierköpfigen Ermittler-Teams aus dem Ruhrgebiet. Neben Jörg Hartmann, Anna Schudt und zuletzt Rick Okon verkörpert sie die ehrgeizige Ermittlerin Nora Dalay. Mit Wurzeln in der Dortmunder Nordstadt steht Dalay für die bodenständige Seite des Teams. Zu Anfang ihrer beruflichen Karriere fuhr sie Streife im 'Revier' und hatte daher noch so manchen Kontakt in der Szene. In den ersten Folgen der Reihe verliebte sie sich in ihren Kollegen Daniel Kossik (Stefan Konarske). Die Beziehung zerbrach, als sie sich gegen eine gemeinsame Familie mit ihm entschied. Nachdem er zum LKA Düsseldorf wechselte, wurde sie mit dem neuen Kollegen Jan Pawlak nie so recht 'warm'. Seine Verschlossenheit irritierte Nora zusehends. Nun führen die Wege des "Tatort" und Aylin Tezel auseinander. Aylin Tezel: "Ja, es stimmt, ich habe mich dazu entschlossen den "Tatort" zu verlassen. Ich hatte eine wirklich wichtige und wertvolle Zeit beim "Tatort" und bin dem WDR und meinen Kollegen Rick, Stefan, Jörg und Anna sehr dankbar für diese wunderbare gemeinsame Reise. Nun ist es Zeit für eine Veränderung, und obwohl ich Nora Dalay sicherlich vermissen werde, freue ich mich auf neue künstlerische Herausforderungen." Der WDR und Aylin Tezel trennen sich in bester Freundschaft. "Wir bedauern Aylins Entscheidung sehr und wünschen ihr für Ihre Zukunft alles Gute. Jetzt freuen wir uns aber erstmal auf noch zwei weitere Folgen mit ihr und ihrer Nora Dalay. Und wenn man den "Tatort Dortmund" kennt, wird es nicht verwundern, dass wir uns für ihren Ausstieg etwas Besonderes ausdenken werden", so Frank Tönsmann, verantwortlicher WDR-Redakteur des "Tatort" aus Dortmund.

www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221-220 7122,

barbara.feiereis@wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell