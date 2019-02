WDR Westdeutscher Rundfunk

Deutscher Hörbuchpreis 2019: Christoph Maria Herbst für "Beste Unterhaltung" ausgezeichnet

Judith Lorentz und Stefan Kaminski gewinnen in den Kategorien "Bestes Hörspiel" und "Bestes Kinderhörbuch"

Köln (ots)

Der Verein Deutscher Hörbuchpreis gibt drei weitere Preisträger des diesjährigen Wettbewerbs bekannt: Christoph Maria Herbst erhält die Auszeichnung in der Kategorie "Beste Unterhaltung", Judith Lorentz für das "Beste Hörspiel" und Stefan Kaminski als Sprecher des "Besten Kinderhörbuchs". Der Preisträger in der neuen Kategorie "Bester Podcast" steht am 28. Februar fest. Schauspieler Christoph Maria Herbst gewinnt den Preis in der Kategorie "Beste Unterhaltung" für seine Interpretation des Romans "Die Hungrigen und die Satten" von Timur Vermes. "Mit absolut bestechender Virtuosität und Vitalität" habe er die Figuren dieser Gesellschaftssatire zum Leben erweckt, lobt die Jury. Sein "schier unendliches Repertoire" verschiedener Dialekte und Stimmfärbungen verleihe der Lesung einen "Sog", dem sich der Hörer nicht entziehen könne: "Das ist 'Beste Unterhaltung' par excellence". Bereits zum zweiten Mal erhält die Berliner Regisseurin Judith Lorentz den Deutschen Hörbuchpreis: Sie wird in der Kategorie "Bestes Hörspiel" für ihre Adaption des Romans "Unterleuten" von Juli Zeh ausgezeichnet. Das "große Wagnis", sich von der starken literarischen Vorlage zu lösen und nur auf die Figuren zu setzen, habe "derart eindringliche Typen" hervorgebracht, dass die Jury befindet: "Wir sind alle Unterleuten!" Mit einem Ensemble von "meisterlichen Sprecherinnen und Sprechern" schaffe Judith Lorentz einen "faszinierenden Raum" und "ein Hör-Spiel im besten Sinne". In der Kategorie "Bestes Kinderhörbuch" wird Schauspieler und Sprecher Stefan Kaminski geehrt, der diesen Preis schon 2017 gewann. Mit seiner Lesung des Buches "Kannawoniwasein! Manchmal muss man einfach verduften" von Martin Muser hat er die diesjährige Kinderjury hellauf begeistert. Die jungen JurorInnen, ausgewählt und betreut von den Düsseldorfer Stadtbüchereien, bewundern Kaminskis Gabe, allein mit seiner "echten und ausdrucksstarken" Stimme Gefühle, Stimmungen und Geräusche zu erzeugen: "Man hört einfach nur zu und hat tolle Bilder im Kopf". Der Deutsche Hörbuchpreis ist in jeder Kategorie mit 3333 Euro dotiert. Gemeinsam mit dem Deutschen Hörbuchpreis werden am 19. März 2019 im WDR-Funkhaus zwei weitere Preise verliehen: Als Hörbuch des Jahres 2018 der hr2-Hörbuchbestenliste wird "Bilder deiner großen Liebe" ausgezeichnet. Außerdem wird im Rahmen der Preisverleihung bekannt gegeben, wer den diesjährigen "WDR Publikumspreis - Mein Hörbuch 2018" gewinnt. Die gesamte Verleihung wird ab 20.04 Uhr live auf WDR 5 sowie auf Bayern 2, Deutschlandradio / Kanal "Dokumente und Debatten", hr2-kultur, MDR Kultur, NDR Kultur, SR 2 und SWR2 und als Audio- und Videostream auf www.wdr5.de übertragen. Mehr Informationen zum Deutschen Hörbuchpreis, zu den JurorInnen und PreisträgerInnen finden Sie unter www.deutscher-hoerbuchpreis.de.

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell