TARGOBANK AG

TARGOBANK Stiftung: Start der neuen Förderrunde zum Thema "Schutz von Gewässern und marinen Ökosystemen"

Düsseldorf (ots)

Gemeinnützige Organisationen können sich bis zum 31. Juli 2026 um Förderung bewerben

Neue Förderrunde setzt neuen Schwerpunkt innerhalb der Stiftungsarbeit

Details und Förderantrag auf der Stiftungswebseite

Die TARGOBANK Stiftung ruft in diesem Jahr zum dritten Mal eine Förderrunde aus und nimmt Anträge von gemeinnützigen Organisationen entgegen. Dieses Jahr unterstützt die Stiftung Vorhaben, die dazu beitragen, Feuchtgebiete zu bewahren und die Artenvielfalt in Gewässern und marinen Ökosystemen zu schützen.

"Der Zustand der Gewässer in Deutschland ist besorgniserregend, deshalb möchten wir mit unserer diesjährigen Förderrunde einen Beitrag zum Schutz dieser Ökosysteme leisten", so Dr. Lars Goebel, Geschäftsführer und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der TARGOBANK Stiftung, über die Wahl des diesjährigen Themas. "Außerdem ist der Schutz von Meeren, Seen und anderen Gewässern nicht nur ökologisch relevant, sondern hat auch Effekte für unsere Wirtschaft, Infrastruktur und Gesundheit. Flüsse und Auen leisten beispielsweise als natürliche Hochwasserbremse einen Beitrag zum Schutz vor Überschwemmungskatastrophen und schützen damit auch unsere Infrastruktur."

Bis zum 31. Juli 2026 können sich gemeinnützige Organisationen um Förderung ihrer Projekte im Themenfeld "Schutz von Gewässern und marinen Ökosystemen" bewerben. Auf der Website der Stiftung ist das entsprechende Antragsformular zu finden sowie weitere Informationen zum Stiftungszweck und die Förderrichtlinie der Stiftung.

Eine Jury bestehend aus dem Stiftungsteam, Mitarbeitenden der TARGOBANK und externen Expert*innen wird die Förderanträge begutachten. Antragstellende Organisationen können voraussichtlich im Oktober 2026 mit einer Förderentscheidung rechnen.

Über die TARGOBANK Stiftung

Die TARGOBANK Stiftung wurde im Jahr 1986 gegründet. Der Mensch und seine nachhaltigen Entwicklungschancen sind der Ausgangspunkt des Engagements der Stiftung. Dies kann aber nur gewährleistet sein, wenn wir Nachhaltigkeit nicht nur ökonomisch sondern auch ökologisch definieren - beides sind zwei Seiten derselben Medaille. Deshalb möchte die Stiftung sowohl Projekte zum Klima- und Gesundheitsschutz als auch das Verständnis für ökonomische und ökologische Zusammenhänge bzw. die Bedingung des einen für das andere nachhaltig fördern.

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